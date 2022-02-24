دبي تستضيف ماسة «ضوء أفريقيا»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة ستار جيمس العاملة في مجال الماس عن «ماسة ضوء أفريقيا»، وهي ماسة مصقولة يبلغ وزنها 103.49 قيراطات خلال مؤتمر دبي للماس. وهذا الحجر فريد من نوعه عديم اللون ومن النوع الثاني «أ» وبقصّة الزمرد. وتم اقتطاع هذه الماسة من حجر خام يبلغ وزنه 299.3 قيراطاً، واستحوذت عليه مجموعة ستار جيمس من مصدره في منجم كولينان في جنوب أفريقيا العام الماضي من شركة بيترا للماس.

ويعتبر الماس من النوع الثاني أ من أكثر أنواع الماس ندرة والأعلى قيمة في العالم، لا سيما أنه يشكّل 1-2% فقط من إجمالي الماس الذي يتم استخراجه في العالم نظراً لنقاوته وندرته. وينفرد منجم كولينان بتاريخ غني في إنتاج أكبر الأحجار وأكثرها جودة في العالم، بما في ذلك أحجار النوع الثاني.

وشكل مؤتمر دبي الماسي الذي ضمّ أبرز قادة القطاع في العالم فرصة مثالية لعرض هذا الحجر الرائع. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ستار جيمس شاليش جافيري: كانت عملية الاستحواذ على الحجر الخام من شركة بيترا للماس العام الماضي إنجازاً مهماً بالنسبة إلينا. وقد سعدنا بكشف النقاب عن هذه الماسة المصقولة في مؤتمر دبي للماس. ونفتخر بأنه تم اقتطاع هذه الماسة وصقلها في مصدرها الأساسي جنوب أفريقيا.

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