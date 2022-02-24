مهرجان دبي للتسوق يدخل الفرح على 100 فائز بـ 25 كيلوغراماً من الذهب

المصدر: دبي - البيان

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تمكّنت الحملة الترويجية التي أطلقتها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال الدورة الـ 27 لمهرجان دبي للتسوق، الذي انطلق في 15 ديسمبر 2021 واستمر حتى 30 يناير 2022 من إدخال الفرحة إلى قلوب 100 رابح من المتسوقين المحظوظين، الذين فازوا بما مجموعه 25 كيلوغراماً من الذهب، كما أسهمت أيضاً في زيادة الإقبال على متاجر الذهب والمجوهرات التي شهدت بدورها ارتفاعاً في أعداد المرتادين بنسبة 28 % مقارنة بالدورة السابقة للمهرجان.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «تفتخر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالمشاركة في مهرجان دبي للتسوق، والذي تطور بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 1996، ليصبح احتفالاً سنويا مميزا يجمع ملايين الأشخاص. ولقد اختتمنا مشاركتنا في الدورة الـ 27 من المهرجان مع حصول 100 متسوق على حوالي 25 كجم من الذهب خلال السحوبات. لم يكن مهرجان دبي للتسوق هذا العام الأكبر والأفضل فحسب، ولكنه أظهر لنا أيضا روح الابتكار والإبداع لدى مدينة دبي ودورها كوجهة رائدة للتسوق والبيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نود أن نتوجه بالشكر لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات على دورها في تحقيق نجاح مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز رائعة للمتسوقين من مختلف بلدان العالم. فيما تعد فرص الفوز جزءا أساسياً من مهرجان دبي للتسوق، والذي تم إطلاقه بهدف تعزيز العروض الترويجية وتنشيط الأسواق، وكذلك الحرص على زيادة أعداد الزوار من داخل الدولة وخارجها. ويلعب المهرجان دوراً رئيسيا في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي، ونحن ممتنون لدعم جميع شركائنا مما يساهم بشكل رئيسي في جعل مهرجان دبي للتسوق تجربة مميزة لاتنسى».

وحققت سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات هذا العام زيادة في الإقبال على متاجر المجوهرات بمتوسط نسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع فوز 100 من سعيدي الحظ بما مجموعه 25 كيلوغراماً من الذهب قدمتها المجموعة.

ومن بين الفائزين بجوائز الذهب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، شاركت عائلته في سحوبات مهرجان دبي للتسوق على مدار 17 عاما الماضية، وأيضاً فائز مقيم في الإمارات العربية المتحدة، ستساعده الجائزة على مواصلة بناء منزل أحلامه:

والد ت. شاشانك ريدي، 8 سنوات، من الهند: نقدر مبادرات دبي المفرحة.

قال والد شاشانك: «شاشانك هو ابني البالغ من العمر 8 سنوات. نحن تقيم في دبي منذ 17 عاما. لقد شاركنا في مهرجان دبي للتسوق هذا العام وأيضا خلال الأعوام السابقة إلا أن الحظ كان حليفنا هذه المرة، فقد اشترينا الذهب من محل مجوهرات في منطقة الكرامة. وتلقينا مكالمة فيما بعد تخبرنا أننا فزنا وكنا سعداء جداً لمعرفة ذلك! لأن الجائزة ستساهم في الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة، ونحن بدورنا نتوجه بالشكر لحكومة دبي على إقامة مهرجان دبي للتسوق. نحن سعداء للغاية ونستمتع بالمهرجان حقا ومبادرات دبي المفرحة».

لاكمال، من سريلانكا: الجائزة ساهمت في تغطية العديد من التزاماتي المالية.

قال لاكمال من سريلانكا: «أعيش في دبي منذ 14 عاماً. اشتريت الذهب من إحدى متاجر الذهب والمجوهرات في البرشاء. لقد كان الفوز بالسحب أمراَ رائعا ومفيدا جدا بالنسبة لي وساعدتني في تغطية الكثير من الالتزامات المالية. إن مهرجان دبي للتسوق فرصة مميزة للفوز.»

سيد فايزولا من الهند: الجائزة ساعدتني استئناف خططي لبناء منزل أحلامي.

قال سيد فايزولا من الهند: أنا مقيم في أبوظبي وجئت لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 16 عاما. لقد كانت هذه أول مرة أشارك فيها في سحوبات مهرجان دبي للتسوق. لقد حصلت على قسيمة عندما اشتريت الذهب، فقد قمت بتعبئة القسيمة الخاصة بالسحب ثم فزت بـ 25 جراماَ من الذهب! كانت فرحتي كبيرة حيث كنت قد بدأت سابقاً أعمال البناء في منزلي، لكن توقفت في مرحلة ما لأنني لم أكن أملك المال الكافي. عندما فزت بالجائزة وبفضل الله استأنفت أعمال البناء مرة أخرى في المنزل«.

ديليب أتيمولا من الهند: أسعد لحظة كانت عندما رأيت عائلتي بعد خبر الفوز!

قال ديليب أتيمولا من الهند:»أنا مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عاماً ولم أشارك في السحوبات الخاصة بمهرجان دبي للتسوق من قبل. لقد اشتريت الذهب لابنتي في الهند، وفازت بـ 250 جراماً من الذهب. لقد كنت سعيدا جدا لتلقي الجائزة. في البداية لم أصدق ذلك. لكن بعد التواصل معهم بشكل أكبر، أكدوا لي أنني فزت بالجائزة. وأول شيء فعلته هو الاتصال بأسرتي وإبلاغهم بالجائزة. هم أيضا لم يصدقوا ذلك! حيث أن الجائزة ستساهم في توفير الكثير من احتياجات العائلة التي كانت مؤجلة، حقا كانت أسعد لحظة هي أن أرى عائلتي سعيدة بعد هذا الخبر شكرا جزيلا لمهرجان دبي للتسوق.«

والجدير بالذكر أن سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات هي أحد السحوبات التي أجريت خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته ال27 والتي منحت الفرصة للعديد من المتسوقين للفوز بجوائز مذهلة. وشملت السحوبات الأخرى كل من جائزة مهرجان دبي للتسوق النقدية الكبرى من Idealz، وسحوبات إنفينيتي الكبرى وسحوبات نيسان الكبرى المذهلة، وجوائز مجموعة مراكز التسوق في دبي، وجوائز شركة جمبو، وجائزة مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وجوائز»مليونير شير«.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق في الفترة بين 15 ديسمبر 2021 حتى 30 يناير 2022 أول أحداث»تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2022"، والذي سيشهد المزيد من المهرجانات والمناسبات التي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والتجارب.

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