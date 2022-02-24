متاجر آبل في الإمارات رحبت بـ30 مليون زائر حتى الآن

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسعتّ عملاق التقنية الأمريكية آبل Apple أمس تواجدها في الإمارات من خلال إطلاق متجرها الرابع في الدولة ذو الإطلالة الخلابة على مياه جزيرة المارية في أبوظبي والذي يفتح أبوابه للجمهور يوم غد الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ومنذ افتتاحها أولى متاجرها في مول الإمارات وياس مول في 2015 رحبت "آبل" رحبت بأكثر من 30 مليون زائر لمتاجرها في الدولة وذلك بحسب ديدرا أوبراين نائب الرئيس الأول للتجزئة والأفراد في آبل التي أضافت خلال رسالة متلفزة إن فريق مدرب ومكون من أكثر 80 خبيراً وتقنياً من 28 جنسية ويتحدثون 30 لغة سيقدمون خدماتهم للجمهور في المتجر لاستكشاف منتجات الشركة وتقديم جلسات "توداي آت آبل".

ويتميز متجر آبل الجديد في مول غاليريا بموقعه الممتاز على قمة هرم تتدفق المياه أسفل مدرجاته مع واجهة عملاقة تطل على ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية ومناظر الأفق لمدينة أبوظبي الخلابة بتصميم يعكس روح البيئة المحيطة.

ويمكن الدخول للمتجر من داخل المول عبر بوابة من الستانلس ستيل العاكس، تحيط بها مشاهد وأصوات نوافير المياه التي تنهمر على الجدران الزجاجية الخارجية، أو عبر ممرين من طرف الممشى تم رصفهم بحجر الغرانيت الأسود يُستخدم للمرة الأولى في أي متجر من متاجر "آبل" في العالم، ويتميز بسقف فريد مصنوع من قماش ذهبي من مواد محلية إماراتية وجدران مصنوعة من الزجاج للاستفادة من الضوء الطبيعي، فيما تضفي أشجار الفيكس أجواء خضراء في الداخل. ويتميز المتجر كذلك بنظام تكييف وتهوية مثبت تحت أرض المتجر ويوفر التبريد من الأسفل إلى الأعلى.

ويرحب متجر آبل بالعملاء للتعرف على المنتجات الجديدة، وتلقي الدعم من فريق العمل بالمتجر الجديد بالإضافة إلى استكشاف قدراتهم الإبداعية في التصميم والتصوير والموسيقا والمشاريع الانتاجية والبرمجة بمساعدة فريق آبل ضمن جلسات "توداي آت آبل" التي ستعقد لأول مرة من أجل العملاء من العائلات والمبدعون والشركات في المتجر ثلاث مرات يومياً ويمكن التسجيل لحضورها عبر موقع الشركة.

وتحقيقاً لمتطلبات السلامة سيطبق المتجر إجراءات صحية شاملة، فيما ستكون الزيارات إلى المتجر بجزيرة المارية في يوم الافتتاح بموعد مسبق فقط، مع إمكانية الاختيار من بين الأوقات المتاحة على apple.com/ae/almaryahisland.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز