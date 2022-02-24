"براند فاينينس": "إعمار" العلامة التجارية العقارية الأولى إقليمياً والـ 18 عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت شركة «إعمار العقارية» العلامات التجارية للشركات المتخصصة في الخدمات العقارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المركز الــ 18 عالمياً، من حيث قيمة العلامة التجارية.

وبحسب قائمة «أغلى 25 علامة تجارية لشركة خدمات عقارية على مستوى العالم، 2022»، الصادرة أمس عن شركة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، فإن «إعمار العقارية» هي الشركة الوحيدة المُنتمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة.

واحتكرت الشركات الصينية المراكز الـ 13 الأولى على القائمة، فيما كانت شركة «سي بي آر إي» الأميركية الشهيرة هي أول شركة غير صينية على القائمة، وجاءت في المركز الـ 14، محققة بذلك قفزة قوية قُوامُها ستة مراكز، بالمقارنة مع ترتيبها على إصدار العام الماضي، حينما نالت المركز الــ 20.

وقفزت شركة «كانتري جارن» الصينية إلى صدارة القائمة هذا العام، بالمقارنة مع المركز الثاني في إصدار العام الماضي. وبلغت قيمة العلامة التجارة للشركة هذا العام 14.166 مليار دولار، بانخفاض تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار، بالمقارنة مع قيمتها وفقا لإصدار العام الماضي.

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