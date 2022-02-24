70 % استحواذ «العالمية» على «أرينا إيفنتس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، استكمال صفقة استحواذها على حصّة الأغلبية في مجموعة «أرينا إيفنتس».

وتمثّل الصفقة، التي شملت الاستحواذ على حصّة بنسبة 70% في مجموعة «أرينا إيفنتس» مقابل إجمالي 239.8 مليون درهم، أولى خطوات استثمار الشركة العالمية القابضة داخل القطاع الدولي لخدمات الفعاليات والتجهيزات المؤقتة الخاصة باستضافة الأحداث الترفيهية المختلفة، ما سيضيف قيمة كبيرة إلى محفظة أصولها المتنوعة، التي تضم مشاريع واستثمارات عبر العديد من القطاعات الحيوية. وستتعاون تسهيل القابضة مع الشركة العالمية القابضة، من أجل مواصلة ترسيخ سمعة المجموعة ومواصلة مسيرة نجاحها.

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