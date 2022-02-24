سوق دبي يحلّق ويختبر اختراق قمة 2018

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ربح سوق دبي المالي ما يربو على ملياري درهم في ختام جلسة أمس، لينجح في الاقتراب من قمته المحققة في العام 2018، مدعومة بعمليات شرائية، استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما تماسك سوق أبوظبي أمام عمليات جني أرباح، استهدفت أسهم البنوك. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.8% عند مستوى 3335.79 نقطة، مواصلاً التحليق عند أعلى مستوياته في 4 سنوات بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلي 9100.28 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والطاقة مقابل صعود العقار والاستثمار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.38 مليار في أبوظبي، و216.4 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 279.9 مليون سهم، موزعة بواقع 185.2 مليون سهم في أبوظبي، و94.67 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 11251 صفقة. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.67%، وارتفع قطاع البنوك 1%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% مع نمو «سوق دبي المالي» 0.42% و«دبي للاستثمار» 0.43%.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 20.3 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 1.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.3 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 20.3 مليون درهم.

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