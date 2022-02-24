سوق أبوظبي يحذر من عمليات احتيال

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حذر سوق أبوظبي للأوراق المالية من عمليات احتيال تحت مسمى السوق أو التي تدعي بأنها من طرف سوق أبوظبي، مطالباً أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة على توخي الحيطة والحذر ضد محاولات الاحتيال. وأضاف السوق، في تحذير أمس، أن ذلك يشمل المحتالين الذين قد يدعون بأنهم من طرف السوق أو وسطاء مرخّصين أو أعضاء في فريق إدارة السوق، عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، لارتكاب عملية احتيال على أفراد الجمهور أو أصحاب المصلحة لدينا.

وطالب السوق أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر من مثل هذا السلوك، وإبلاغ السلطات المختصة في دولة الإمارات.

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