67 % نسبة التوطين في «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) عن بلوغ نسبة التوطين لديها نحو 67% من الوظائف الخاضعة للتوطين، وذلك مع نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل نسبة عالية مقارنة بنظرائها في القطاع.

وأضافت الشركة إن تطوير رأس المال البشري هو أولوية استراتيجية لديها وجزء من التزامها بتحقيق أهداف التوطين المقررة في رؤية الإمارات 2021. وأوضحت الشركة أن موظفيها من المواطنين يشكلون ركيزة أساسية في «أدنوك للتوزيع»، وتابعت: «نحن نعرض عليهم فرص تطوير موجهة لمؤازرتهم على بلوغ إمكانياتهم الكاملة وتحويلهم إلى مختصين مؤهلين يتمتعون بالمعرفة التامة في مجالاتهم».

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