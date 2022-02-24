الموافقة على مقترحات مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد «الإمارات الإسلامي» الاجتماع السنوي السادس والأربعين لجمعيته العمومية افتراضياً نظراً للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ (كوفيد 19).

وقدّم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقال هشام عبدالله القاسم: نجح الإمارات الإسلامي بتحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2021، وسجل المصرف في سوق تنافسي أداء قوياً محققاً صافي ربح، بلغ 823 مليون درهم خلال العام، ويؤكد هذا الإنجاز مرونة المصرف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي.

وأضاف: يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات، والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وشهد الاجتماع الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة، بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبل المصرف، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، والقيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ 2.500.000.000 دولار «برنامج الصكوك».

وتأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحد أقصى 2.500.000.000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى إضافة إلى برنامج الصكوك «البرامج الجديدة»، والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وإصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 2.500000000 دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل أداة؛ وكذلك إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل، بحد أقصى قدره 2500000000 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز