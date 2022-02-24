عمومية «الإمارات دبي الوطني» توافق على توزيع أرباح 50%

المصدر: دبي - البيان

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عقد بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، اجتماع جمعيته العمومية الخامس عشر افتراضياً. وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2021. وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بمقدار (50 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 3,15 مليارات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وقال سموه: ممتنون لحكومة الإمارات على قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بأمان وطمأنينة، مما جعل الدولة في الطليعة من حيث جهود التعافي المبذولة في جميع أنحاء العالم. كما أدى الافتتاح الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي إلى تحقيق نمو متوازن ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، في حين ساهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية لمدينة دبي، وأكّد على مكانتها كمركز للتجارة والاستثمار العالمي. وشدد سموه على أن السرعة والكفاءة التي أبدتها الدولة في إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في 2021، كان لها أبلغ الأثر في إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد، وجعله في وضع جيد للاستفادة من انتعاش الأنشطة التجارية العالمية خلال العام.

وأضاف سموه: تمكن البنك من إحراز نتائج مالية قوية للعام 2021 والتي انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 34% في صافي الأرباح ليصل إلى 9.3 مليارات درهم. ونحن لا نزال نولي اهتماماً في الحفاظ على سلامة عملائنا وزملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمع. وفي موازاة إقبال العملاء المتزايد على استخدام القنوات الرقمية خلال جائحة «كوفيد 19»، فقد قمنا بتسريع وتيرة الاستثمار في المشهد الرقمي وفي شبكتنا الدولية لدعم النمو المستقبلي.

جوائز

وقال سموه: من خلال جهودنا المبذولة وحرصنا الدائم على أن نكون من الأوائل في تبني القنوات المصرفية الرقمية والابتكار واتباع أفضل الممارسات، واصلت المجموعة حصد العديد من الجوائز التقديرية العالمية المرموقة. ففي عام 2021، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات» للسنة السابعة على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2021». كما حصلت مكاتبنا الدولية على جوائز تقديرية، وفازت فروعنا في السعودية بجائزة «أفضل بنك أجنبي في السعودية»، من مجلة «إنترناشيونال فاينانس» لعام 2021. وساهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل في عام 2021.

وأضاف سموه: إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بدعم النمو الاقتصادي للإمارات بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة. ولا يزال التوطين يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، واستجابة للبرنامج الحكومي الاتحادي «نافس»، الذي تم الإعلان عنه كجزء من «مشاريع الخمسين» في الدولة للمساعدة في دمج الإماراتيين في القطاع الخاص، أطلقنا برنامج النخبة الجديد الخاص بنا الذي يحمل اسم «رواد»، ويهدف إلى إعداد وتهيئة الجيل المقبل من القادة المستقبليين في المجموعة. ويُعدّ هذا أكبر استثمار تقوم به المجموعة على الإطلاق في برنامج واحد لتنمية وصقل المواهب. ونحن فخورون بأن نكون من بين أكبر الشركات التي توظف إماراتيين في الدولة. واختتم سموه: أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة.

موافقات

وجرت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، والقيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر، وبرنامج بنك الإمارات دبي الوطني لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20000000000 دولار «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل»؛ و/‏‏أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ 4000000000 دولار أسترالي «برنامج الدولار الأسترالي» إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وتأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10000000000 دولار بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ«البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.

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