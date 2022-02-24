1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 359 مبايعة بقيمة 736.75 مليون درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 193.42 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 543.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى . وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 350.42 مليون درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 17.89 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 332.53 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثانية بقيمة 128 مليون درهم ورهن بمنطقة الرفاعة بقيمة 93 مليون درهم. وتم تسجيل 27 هبة بقيمة 31.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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