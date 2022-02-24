مركز السلع المتعددة يعلن افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس، ما يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة في القطاع بين الطرفين.

حضر الافتتاح ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي من بينهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ إيلان شتولمان، القنصل الإسرائيلي في دبي؛ بواز مولدوسكي، رئيس بورصة إسرائيل للماس؛ عيران زيني، مدير بورصة إسرائيل للماس، ويورام دفاش، رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس. وسيسهم افتتاح المكتب التمثيلي في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي.

يأتي الافتتاح بعد إعلان مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دبي للماس 2022، حيث تم تداول 22.8 مليار دولار من الماس الخام في عام 2021. وقد حضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة «مستقبل الماس». وتشهد دبي هذا الأسبوع تجمع كل ممثلي قطاع الماس لحضور فعاليات أسبوع دبي للماس، والذي يتضمن أيضاً افتتاح معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022 واجتماع رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس.

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