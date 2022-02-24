مكانة كبيرة للإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية بالمجال الاقتصادي والصناعي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودورها المحوري في دعم قطاع الثروة المعدنية على مستوى العالم، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور فهد بن مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، ومحمد بشير المنّاوي وزير المعادن في السودان وعدداً من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في عدد من الدول العربية والأجنبية.

جاء الاستقبال على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، وتستضيفه إمارة الفجيرة تحت شعار «الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية» بمشاركة 700 خبير وباحث في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية يمثّلون 50 دولة في العالم.

ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة بوفود المؤتمر وضيوفه، مثمناً دورهم في دعم مشاريع الصناعات التعدينية والسعي لتحقيق أهداف المؤتمر بما ينهض بقطاع الثروة المعدنية في العالم، مؤكداً الأهمية التي توليها إمارة الفجيرة لتعزيز فرص القطاع التعديني في العالم واستثمارها بما يحقق تطلعات الإمارات، ويدعم اقتصادها الوطني.

بدورهم، تقدم ضيوف المؤتمر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، ودعم سموه للمبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تتصدى للتحديات القائمة والمستقبلية عبر تطبيق استراتيجيات فاعلة تنهض بقطاع الصناعة والاقتصاد في دول العالم.

حضر الاستقبال سعيد لرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والمهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

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