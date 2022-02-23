"راية لخدمات مراكز الاتصالات" تحصد ذهبية جوائز الخليج لتجربة العملاء في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتويجًا لجهودها في تعزيز تجربة العملاء وتحقيق التحول الرقمي، فازت راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بجائزة ذهبية بارزة في حفل جوائز الخليج لتجربة العملاء (GCXA) لعام 2022. إذ حصدت الشركة جائزة أفضل استراتيجية في مجال التحول الرقمي.

وأُعلِن الفوز في الحفل الذي أقيم بفندق كونراد دبي بحضور أبرز الأسماء الفاعلة بمجال تجربة العملاء في منطقة الخليج وخارجها. وتضمنت قائمة الفائزين أيضًا وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.

وتسلم الجائزة عن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات علاء الشافعي، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل لدى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، ومينا حبيب، رئيس قسم التسويق، وحسام فؤاد، رئيس قطاع التشغيل، وأحمد أبو سعدة، مدير مبيعات راية لخدمات مراكز الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة.

تعقيبًا على الفوز، أعرب علاء الشافعي عن سعادته وقال: "لطالما كانت راية لخدمات مراكز الاتصالات على رأس الشركات العاملة بمجال التعهيد في المنطقة ونالت عن جدارة عشرات الجوائز المرموقة، واليوم تأتِي جوائز GCXA لتتوج إسهاماتنا في عام 2021 لا سيما في منطقة الخليج، فخلال العام الماضي، شهدنا العديد من التطورات على مستوى العمليات، والأداء، والتوسعات".

وأضاف قائلًا: "إن راية لخدمات مراكز الاتصالات تتبنى استراتيجية مكتملة الأركان تهدف إلى تعزيز تجربة عملاء شركائنا، ومن هذا المبدأ نتحرك نحو تعزيز صناعة التعهيد بالمنطقة ككل والإسراع بالتحول الرقمي. ولم نكن لنحقق تلك الإنجازات الهائلة دون دعم فريقنا المدرب على أعلى مستوى والمؤهّل لتقديم أعلى مستوى من الخدمات، ومن ثم، استحقت راية هذه الجائزة المرموقة.

يذكر أن راية لخدمات مراكز الاتصالات قد حصلت مؤخرًا في ختام 2021 على خمس جوائز في الدورة السادسة عشر من مسابقة أفضل الشركات أداءً بمجال خدمات مراكز الاتصالات في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا التي نظمتها جمعية) Contact Center World - (CCW) العالمية المعنية بتعزيز ممارسات خدمات مراكز الاتصالات وتحسين تجربة العملاء.

جدير بالذكر أن راية لخدمات مراكز الاتصالات RCX، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2015 وقد تأسست عام 2001، وتركز RCX على الصناعات الأعلى نموًا؛ لا سيما صناعات الاتصال والإعلام، التكنولوجيا، إلكترونيات المستهلك، السفر والضيافة، البنوك والتأمين، السيارات، صناعات التجزئة، الأطعمة السريعة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية والعامة.

ويبلغ عدد موظفي RCX نحو سبعة آلاف موظف، وتشمل قائمة عملائها الشركات المدرجة في قائمة فورتشن العالمية لأكبر 1000 شركة تجارية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتقدم الشركة خدماتها بأكثر من خمسة عشر لغة مختلفة. وتدير أعمالها من ست دول بالعالم؛ وهي مصر، وبولندا، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز