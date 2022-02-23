«إس أند بي» تتوقع تضاؤل الخسائر الائتمانية لبنوك العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقّعت وكالة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» للتصنيف الائتماني، أن تتقلص اعتباراً من العام الجاري قيمة الخسائر الائتمانية التي تتكبّدها مختلف البنوك حول العالم بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وبحسب تقرير أصدرته «إس أند بي» اليوم، فمن المتوقّع أن تتراجع القيمة الإجمالية للديون المعدومة التي تتكبدها البنوك في 86 منظومة بنكية تُغطيها خدمات الوكالة حول العالم على مدار العام الجاري.

وذكرت الوكالة في تقريرها: «عبر الـ 86 منظومة مصرفية التي نُغطيها، نتوقّع أن تبلغ القيمة الإجمالية للديون المعدومة منذ بداية عام 2021 إلى نهاية عام 2023 حوالي 1.8 تريليون دولار».

وأضافت الوكالة: «وفيما يخص عام 2022 وحده، نتوقع أن تبلغ قيمة الديون المعدومة حوالي 585 مليار دولار فقط، بانخفاض قيمته 8% بالمقارنة مع القيمة الإجمالية للخسائر الائتمانية المُتوقّعة على مدار العام الماضي، والتي تُقدّر بنحو 625 مليار دولار، وذلك في ظل الأثر الإيجابي الواضح للتعافي الاقتصادي من التداعيات المُرتبطة بالجائحة».

وتوقّعت «إس أند بي» أن تتراجع قيمة الخسائر الائتمانية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في غالبية بنوك العالم بصفة عامة. وبتحليل قيم الديون المعدومة لدى البنوك، وفقاً لتقسيمها حسب المناطق، أفاد تقرير «إس أند بي» أن قيمة الديون المعدومة لدى بنوك كل من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية على مدار عام 2021 إلى أقل من مستوياتها في عام 2019، أي قبل تفشي الجائحة مُباشرة. وتوقّع التقرير أن يتواصل هذا الانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية في كلٍ من الأمريكتين، وبوتيرة أسرع على مدار العامين الجاري والمُقبل.

وخفّضت الوكالة في تقريرها قيمة الخسائر الائتمانية التي تتوقعها لبنوك كل من آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا الغربية، والشرق الأوسط وأفريقيا في 2022 و2023.

وجاء في التقرير: «بالمُقارنة مع توقّعاتنا السابقة، تُسلط هذه الصورة المُحسّنة الضوء على حقيقة مفادها أن الخسائر الائتمانية باتت مُعتدلة القيمة، وإن كانت ستبقى موجودة على نحوٍ ما أو آخر».

وأضافت «إس أند بي» في تقريرها: «وبينما تتراجع الأخطار المصرفية المُتعلقة بالجائحة، ثمّة مخاطر أخرى من شأنها أن تُخلّف تبعات سلبية على جودة الأصول البنكية حول العالم، ومنها الارتفاع المُستمر في مُعدّلات التضخم العالمية».

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