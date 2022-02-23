أول مطعم يقبل العملات المُشفّرة في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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كشفت سلسلة مطاعم «روكيت كيتشينز» الافتراضية النقاب عن أول مطعم تابع لها مُستلهم من العملات المُشفّرة في دبي. وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن المطعم سيحمل اسم «دوج برجر». ويشير المقطع الأول من الاسم «دوج» إلى العُملة المُشفّرة «دوج كوين»، فيما يُشير المقطع الثاني «برجر» إلى شطائر «البرجر».

ويُقصد بالمطاعم الافتراضية المطاعم التي تقبل طلبات الوجبات عبر الشبكة الدولية للمعلومات فقط. وسيقبل «دوج برجر» من عملائه سداد أسعار الوجبات بمُختلف العملات المُشفّرة المُتداولة حالياً، ومنها «بتكوين»، «إيثريوم»، «ريبل»، «باينانس»، «شيبا إينو»، وغيرها، وليس «دوج كوين» فقط.

وستتضمن لائحة الأطباق التي سيقدمها المطعم الجديد إلى عملائه شرائح «البرجر» من لحم البقر ومن لحم الدجاج أيضاً، والنقانق العادية ونقانق «هوت دوجز»، صدور الدجاج والحبش، إلى جانب الإضافات التقليدية المُعتاد تقديمها في مطاعم الوجبات السريعة كالبطاطا المُحمّرة، شرائح جُبن الموزاريلا، الفطر، الصلصة وغيرها.

وبوسع عُملاء «دوج برجر» أن يطلبوا ما يريدون عبر موقعه الشبكي. وتتراوح قيمة الطلب الوحد بين 35 و50 درهماً. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة شرائح طبق من صدر الحبش المُدخّن مح شرائح الموزاريلا المقلية والصلصة 13.50 دولاراً، أي ما يُعادل حوالي 50 درهماً.

وأفادت «بلومبيرغ» نقلاً عن المُستثمرين الرئيسين في «دوج برجر» أنهم جمّعوا رأس المال الأولي الذي استثمروه في المطعم الجديد من حصيلة استثماراتهم في العُملة المُشفّرة «دوج كوين». وأضافت أن المُستثمرين أسّسوا المطعم برغبة الاستفادة من التحول المُتزايد في الإمارات صوب استخدام العُملات الرقمية. ويعكس تدشين المطعم الارتفاع الكبير في قيم العملات الافتراضية عموماً، و«دوج كوين» خصوصاً، خلال العام الأخير.

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