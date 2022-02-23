دائرة الطيران المدني بالشارقة تدشن أحدث جهاز محاكاة لبرج المراقبة

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت دائرة الطيران المدني بالشارقة عن تعاونها مع شركة سيركو، لاستخدام أحدث جهاز محاكاة ثلاثي الأبعاد لبرج المراقبة، والذي سيسهم في تحقيق رؤية الدائرة الخاصة بتأهيل وتدريب الموظفين على استخدام أحدث الأجهزة في قطاع الطيران. حيث يقدم الجهاز المتطور الفرصة لمراقبي الحركة الجوية للتعرف على بيئة مشابهة للواقع باستخدام مخطط مطار الشارقة، ويتمتع بدرجة عالية من الأتمتة والتكامل.

مواكبة

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني: «تواصل الدائرة مواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع الطيران، وكذلك تدريب موظفيها على استخدام أحدث الأجهزة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما سنتمكن من خلال جهاز المحاكاة الحديث والمطور هذا من تحسين أداء المتدربين، حيث تتطلع الدائرة إلى إدراج التدرب على هذا الجهاز ضمن الخطط التدريبية لمركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات التابع لها من أجل تطوير مهارات الموظفين وكذلك لتمكين موظفي المطارات الأخرى وطلاب الجامعات أيضاً».

70 عاماً

ومن جهته قال فيل ماليم المدير التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: «سعداء كشركة ترتكز على التكنولوجيا بالعمل معاً لتقديم أحدث أجهزة ومعدات إدارة الحركة الجوية. لقد عملنا بشكل وثيق مع دائرة الطيران المدني بالشارقة لأكثر من 70 عاماً لتقديم أفضل وأجود خدمات الملاحة الجوية في مطار الشارقة، فيما سيأخذ جهاز المحاكاة الجديد التدريب والمهارات إلى مستوى متقدم آخر، كما أنه ومن خلال الشراكة المتميزة مع عملائنا، فإننا نعمل معاً لتحقيق الهدف المتمثل باستقطاب حوالي 47% من الكوادر الإماراتية عبر هذا العقد الممتد حتى عام 2025، كما أننا نرغب بضمان حصول جميع مراقبي الحركة الجوية الجدد وكذلك الحاليين على تدريب بمستوى عالمي، واكتساب الخبرة الضرورية لمواجهة مختلف السيناريوهات المتوقعة باستخدام أحدث التقنيات».

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