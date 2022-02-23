1.6 مليار درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» العام الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم الأحد المقبل، الموافق 27 فبراير الحالي.

ويتضمن الحدث عرضاً خاصاً على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي، يشمل خصماً بقيمة 10%، مع سداد 10% فقط دفعة مقدمة، و1% شهرياً.

وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات قياسية تقارب 1,6 مليار درهم خلال عام 2021، مقابل مبيعات بقيمة 812 مليون درهم حققتها الشركة خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 100%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، حرص «ريبورتاج» على تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالمبيعات، مع إطلاق المزيد من العروض الخاصة والتخفيضات على كافة مشاريعها بأبوظبي ودبي، ما يجذب شرائح واسعة من العملاء، ويلبي تطلعات المشترين.

وأوضح أن السوق العقاري بالإمارات يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على شراء العقارات بكافة المناطق، وذلك بالتزامن مع تنظيم «إكسبو دبي 2020»، بجانب إطلاق حزم «مشاريع الخمسين».

وأكد سليمان تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع «ريبورتاج» في أبوظبي ودبي، مشيراً إلى حرص الشركة على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، ما يعزز ثقة المستثمرين في أعمال الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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