سوق دبي مؤهلة لدخول وحدات عقارية جديدة بدعم ارتفاع المبيعات

المصدر: دبي - البيان

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توقع إسماعيل الحمادي المستشار العقاري والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، عودة شركات التطوير العقاري إلى إطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال العام الجاري، بعد نجاح السوق في تقليص الفائض وارتفاع عدد السكان وارتفاع أعداد المستثمرين الأجانب الراغبين في العيش والعمل في دبي.

وقال الحمادي: «إن تحسن المبيعات وتحسن هوامش الربح لدى المطورين العقاريين العام الماضي يدفعان إلى إطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال العام الجاري، بدعم من الطلب وارتفاع المبيعات وتحسن هوامش ربح المطور التي تراوحت ما بين 40 و50 في المئة».

وأضاف الحمادي «وفقاً لأرقام العام الماضي سجلت السوق دخول ما يفوق 40 ألف وحدة سكنية ومن المتوقع دخول هذه السنة ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية أيضاً هذه الوحدات تتناسب والطلب الموجود في السوق زيادةً على ذلك هذه الوحدات ليست جميعها موجهة للبيع فمنها ما هو موجه للإيجار».

وأوضح الحمادي أن سوق الإيجارات تمتص أعداداً كبيرة من الوحدات الجديدة خصوصاً تلك التي تقع في المناطق المفضلة للطبقة المتوسطة مثل قرية جميرا والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون وغيرها، لافتاً إلى ارتفاع الطلب أيضاً على السكن الفاخر مثل الفلل والتاون هاوس خصوصاً من فئة المستثمرين.

وأكد الحمادي أن التحسن الاقتصادي الكبير في دبي ونجاحها في عبور مرحلة ما بعد كوفيد19، عزز من وجهتها كوجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين، يضاف إلى ذلك سلسلة التسهيلات الكبيرة المقدمة لهذه الفئة وغيرهم من الإقامة الدائمة والذهبية وغيرها.

وأشار الحمادي إلى أن قطاع العقارات سيستفيد من إرث إكسبو 2020 دبي، ومن ملايين الزوار الأجانب الذين زاروا دبي خلال هذه الفترة وتمتعوا بالقدرات الاستثنائية للإمارة في جميع المجالات، مؤكداً أنه من الأكيد أن نسبة مهمة من هؤلاء الزوار اختاروا الاستقرار في دبي لتوفرها على كل المقومات من البنية التحتية الحديثة وأماكن الترفيه وفرص العمل وموقعها الجغرافي القريب من أوروبا وآسيا وغيرها من المقومات المحفزة للأفراد وللمستثمرين والشركات.

وتوقع الحمادي استمرار نمو المبيعات في العام الجاري في ظل الإقبال الكبير للطبقة المتوسطة على الشراء والتملك بدل الإيجار، حيث يتوقع تسليم أعداد كبيرة للذين اشتروا وحدات عقارية قبل عامين.

ولفت الحمادي إلى استمرار التسهيلات المقدمة من قبل المطورين العقاريين للعملاء كالإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة والتسهيلات البنكية وتسهيلات السداد لسنوات بعد التسليم.

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