مغامرات وتجارب شيّقة يوفرها «مهرجان الصغار مع الرحالة» في القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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هل تود اختبار التجارب الترفيهية الممتعة، التي يوفرها «مهرجان الصغار مع الرحالة»؟ لا تقلق! ما زال لديك متسع من الوقت لزيارة القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، للاستمتاع بأجواء المرح والتشويق، عبر المشاركة في فعاليات المهرجان المخصص للضيوف الصغار.

يوفر الموسم السابع من المهرجان المفضل لدى العائلات مجموعة من التجارب الممتعة والمغامرات الشيّقة للصغار، وذلك حتى تاريخ 27 فبراير الجاري.

وسيستمتع الضيوف الصغار من كافة الأعمار بمجموعة من الألعاب اللوحية الضخمة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم، لعبة «السلم والثعبان»، ولعبة «سفينة القراصنة»، التي ستكون بحجم السفينة الحقيقية، و«أربعة على التوالي» الضخمة، بالإضافة إلى لعبة «ستاك إم»، وستكون جميع هذه الألعاب مجانية، مع فرص الحصول على جوائز مميزة للفائزين.

وبالإضافة إلى الألعاب والوجهات المميزة، سيتم الترحيب بالضيوف الصغار من قبل نجوم القرية العالمية الجدد الرحالة: وليف، وزويا، وأوزكا، للاحتفال بفعاليات المهرجان، وقيادة مسيرة مميزة عبر جميع أنحاء المنتزه!

وسيتمكن الضيوف خلال فترات الاستراحة من زيارة مسرح الصغار، لمشاهدة العروض التي تقدمها أهم الشخصيات الكرتونية العالمية المفضلة لدى الصغار مثل: «بيتر رابيت»، و«ليلي بوبتيل»، و«سكويرل ناتكين»، و«كير بيرز». كما تشمل الفعاليات مجموعة من العروض العالمية المتميزة الأخرى، ومنها «القرصان ريدبيرد إلف»، و«بين وهولي»، و«أوكتانوتس»، و«بي جي ماسكس»، وبالطبع «تشوتا بيم».

ومن الجدير بالذكر أن جميع أنشطة «مهرجان الصغار مع الرحالة» وبرامجه ستكون مشمولة ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية، بسعر 15 درهماً إماراتياً عبر تطبيق القرية العالمية أو موقعها الإلكتروني، و20 درهماً إماراتياً عند شرائها من شباك التذاكر قرب بوابات الدخول الرئيسية.

سيستمتع الضيوف الصغار والكبار، الذين يتميزون بروح الشباب بتجارب العروض الموسيقية الرائعة والتجارب الترفيهية المخصصة للصغار، مع خيارات متنوعة من أشهى الحلويات المتوفرة في القرية العالمية، في الحدث الأهم على الإطلاق لهذا العام.

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