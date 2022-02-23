أول متجر للتسوق المستقل والآلي بالكامل في واحة أدنوك

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت أدنوك للتوزيع، شراكة مع «ماغناتي»، الشركة التابعة لبنك أبوظبي الأول، لتعريف المستهلكين بملامح مستقبل التسوق، من خلال أول متجر للتسوق المستقل والآلي بالكامل على مستوى المنطقة.

ويقع المتجر التجريبي الأول في واحة أدنوك ضمن مجمع الشيخ خليفة للطاقة، وبدأ باستقبال الزوار فعلياً في شهر نوفمبر، مقدماً لهم تجربة تسوق آلية بالكامل، باستخدام حلول الدفع المتطورة والتقنيات الذاتية الحديثة من «ماغناتي». ويعتبر المتجر الأول من نوعه في المنطقة من حيث قبول الدفع بالبطاقات المصرفية أو بالأجهزة، بما في ذلك «سامسونغ باي» و«آبل باي» و«غوغل بلاي» بالإضافة إلى محفظة أدنوك الذكية.

وتبدأ تجربة زوار المتجر بتسجيل طريقة الدفع المفضلة لديهم، مما يتيح لهم اختيار المنتجات التي ستتم إضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بهم، والحصول على الفواتير بشكل آلي. وعند الانتهاء من التسوق، يمكن للعملاء المغادرة ببساطة دون الحاجة للانتظار في طوابير للدفع. وتساهم آلية عملية الدفع للعملاء في توفير الوقت، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان في استكمال عمليات الدفع، إلى جانب دور هذه الخطوة في تعزيز السلامة والصحة العامة، لكون المدفوعات غير التلامسية تقلل من فرص الاختلاط المباشر وخطر الإصابة بالفيروسات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: تسهم متاجر واحة أدنوك الجديدة في تحويل تجربة العميل إلى تجربة مستقلة بالكامل. فقد تمّ تجهيز متاجرنا بأحدث التقنيات، بما في ذلك خيارات الدفع الذكية دون تلامس، التي تتيح لعملائنا التسوق بأمان وسهولة وشراء المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية أثناء التنقل.

بدوره، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: انطلاقاً من مكانتها الرائدة في قطاع خدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسر «ماغناتي» أن تقدم أحدث التقنيات التي طورتها لخدمات متاجر أدنوك للتوزيع، مما يضمن تجربة تسوق سهلة وسريعة للعملاء أثناء التنقل. ومن خلال الحد من الوقت المطلوب لإتمام عملية الشراء والدفع، فإننا نعزز سلاسة عملية التسوق في متاجر التجزئة. ونؤكد مجدداً عمق التزامنا بالابتكار، وتزويد شركائنا بجيل جديد من الحلول والتقنيات التي تثري قطاع المدفوعات في الدولة.

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