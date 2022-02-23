«أبوظبي للأوراق المالية» يحذر من عمليات احتيال

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حذَّر سوق أبوظبي للأوراق المالية من عمليات احتيال تحت مسمى السوق أو التي تدعي بأنها من طرف سوق أبوظبي، مطالباً أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة على توخي الحيطة والحذر ضد محاولات الاحتيال.

وأضاف السوق، في تحذير أمس، أن ذلك يشمل المحتالين الذين قد يدعون بأنهم من طرف السوق أو وسطاء مرخّصين أو أعضاء في فريق إدارة السوق، عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، لارتكاب عملية احتيال على أفراد الجمهور أو أصحاب المصلحة لدينا.

وطالب السوق أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر من مثل هذا السلوك، وإبلاغ السلطات المختصة في دولة الإمارات أو الهيئة التنظيمية في بلدك عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة من سوق أبوظبي للأوراق المالية (مثل شعار السوق والعلامة التجارية والاسم والتواقيع والمواد التسويقية والفواتير وعضوية فريق الإدارة وغيرها).

وقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية 5 نصائح للجمهور تشمل عدم الرد على أي مراسلات غير عادية أو مشبوهة قد تتلقاها، وعدم الدخول في أي اتفاقية مع جهات غير مرخصة، كما لا يطلب سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر من أفراد الجمهور الاستثمار، ولا يطلب أيضاً بشكل مباشر معلومات شخصية أو مالية، مؤكداً أنه على المستثمرين ضرورة التعامل مع الكيانات المرخصة فقط.

وذكر سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه على علم بالمنشورات والمواد الاحتيالية التي أنشأها محتالون من خلال نسخ حقوق الملكية والمواد المحمية بموجب حقوق العلامة التجارية من الموقع الإلكتروني الرسمي للسوق أو الإفصاحات الصادرة، مؤكداً عدم الرد على أي شخص أو شركة تزعم بأنها سوق أبوظبي للأوراق المالية أو تمثل السوق، وعدم تزويدهم بالمعلومات الشخصية أو تحويل الأموال إليهم تحت أي ظرف كان.

واختتم السوق تحذيره قائلاً: «حال راودتكم أية شكوك حول مدى صحة المراسلات أو المواد التي تتلقونها، يمكنكم التواصل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية على البريد الإلكتروني وسيقومون بالرد على استفساراتكم، وفي حال واجهتم أي نشاط غير قانوني، يرجى إبلاغ الشرطة أو السلطات المختصة».

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