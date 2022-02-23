«غرفة عجمان» تبحث الفرص الاستثمارية مع «التجارة المصرية»

المصدر: عجمان- البيان

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استقبل المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أشرف حمدي وزير مفوض تجاري لجمهورية مصر العربية، لبحث التعاون الاقتصادي المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات للشراكة وتبادل الصفقات والخبرات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين.

حضر اللقاء في مقر الغرفة، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبد الله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ويأتي اللقاء، ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان، لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ورحب عبد الله المويجعي بالحضور، وأكد على عمق العلاقات وروابط الإخوة بين البلدين الشقيقين، الإمارات ومصر، مشيداً بما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات متلاحقة، وزيادة في نسب النمو السنوية، الأمر الذي يبرهن قوة ومتانة الاقتصاد المصري، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية، لها نصيب وافر في الاقتصاد المصري.

وأكد حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري، والسعي لفتح قنوات بين التجار ورجال الأعمال من عجمان ومصر، بهدف التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الصفقات، للمساهمة في نمو حجم التجارة بين البلدين، بحيث شاركت غرفة عجمان، بوفد من مصانع الإمارة مؤخراً، في فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول «EGYPS 2022»، نظراً لأهمية المعرض، ودوره في اكتشاف سوق الطاقة المصري، وكذلك التعرف إلى مستجدات سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

وأكد عبد الله المويجعي، أن إمارة عجمان تمتاز بموقع جغرافي متوسط، عزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، في توفير بيئة اقتصادية، تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات، مشيراً إلى تزايد أعداد المستثمرين المصريين بشكل مستمر في إمارة عجمان بشكل خاص، وفي منطقة عجمان الحرة على وجه الخصوص.

هذا، ووجّه أشرف حمدي، الشكر على حفاوة الاستقبال، وأشاد بتنوع اقتصاد إمارة عجمان، وتوفير الجهات المعنية بيئة اقتصادية، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المستثمرين المصريين في إمارة عجمان، وزيادة حجم التبادل التجاري.

واستعرض للحضور عدداً من القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً في مصر، لا سيما في ظل اهتمام الدولة المصرية، بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، وبالتالي، زيادة حجم التعاون والشراكة القائمة.

وأوصى الحضور بأهمية عقد ملتقيات مشتركة، تجمع أصحاب الأعمال ذوي الاختصاص، لبحث فرص التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وخاصة في ظل التنوع والزخم الذي يشهده اقتصاد البلدين، إلى جانب المشاركة في المعارض المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، قدّم عبد الله المويجعي، درع الغرفة التذكارية، إلى أشرف حمدي، وقدم الدعوة للجانب المصري، لحضور فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته التاسعة، والذي سيقام في مركز الإمارات للضيافة ـ عجمان.

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