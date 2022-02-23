مذكرة تفاهم بين «بُنى» و«يونيون بي» لربط أنظمة الدفع

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن صندوق النقد العربي، اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة «يونيون بي» العالمية، تضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وشركة «يونيون بي» العالمية. بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم منصة «بُنى» للمدفوعات العربية و«يونيون بي»، بربط أنظمة الدفع الخاصة بهما، لتقديم خدمات الدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية، بصورة سريعة وفعالة، لصالح شبكتهما من المؤسسات المشاركة.

وسيمثل ربط نظام الدفع الخاص بمنصة «بُنى» للمدفوعات العربية، ونظام الدفع لشركة «يونيون بي»، خطوة متقدمة في أعمال كلا النظامين، للمساهمة في الجهود الدولية، لتحسين الوصول إلى المدفوعات عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها.

علاوة على ذلك، يمثل إنجاز الربط التوافقي بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، و«يونيون بي»، فرصة استراتيجية لتقوية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين المنطقة العربية، والأسواق المتعددة التي تنشط فيها «يونيون بي»، لا سيما في جمهورية الصين الشعبية والأسواق الآسيوية.

وشدد المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على دور وأهمية الربط التوافقي بين أنظمة الدفع العالمية، في تعزيز خدمات الدفع العابر للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع التي تمتاز بالأمن والكفاءة والفعالية، بما يدعم الجهود الدولية للارتقاء بكفاءة نظم الدفع عبر الحدود، والمساهمة في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية والمالية.

وأضاف الحميدي: «إن شراكتنا مع «يونيون بي»، تُشكل مرآةً لحرص منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، على التعاون مع المؤسسات العالمية في قطاع المدفوعات، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي، المتمثل في إنشاء جسور مالية تربط الدول العربية بشركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم. تستمر منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، في العمل وفق منهجيتها الهادفة إلى إيجاد وتطوير خدمات ومنتجات مشتركة، مع مزودي خدمات الدفع الدوليين، بما يتماشى مع التزامها في أن تكون مبادرة عربية ذات امتداد عالمي».

بدوره، قال جيمس يانغ المدير العام لشركة «يونيون بي» العالمية، فرع منطقة الشرق الأوسط: «إن «يونيون بي»، ملتزمة بتطوير وتوفير خدمات المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي. انطلاقاً من كوننا شبكة عالمية للدفع، نتطلع بحماسة للعمل مع منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، على تمكين مقومات الابتكار والاستدامة في قطاع التقنيات المالية. نؤكد اهتمامنا بتوفير تقنيات متقدمة في مجال المدفوعات، لصالح عملائنا وشركائنا، ونحرص على تخصيص مواردنا باتجاه تحسين تجربة عملائنا، عبر التركيز على تأمين مقومات الأمان والراحة والمرونة».

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