قمة التجزئة 2022 بدبي تركز على الابتكار والاستدامة والريادة

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي الدورة الثانية من قمة التجزئة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس 2022 في فندق أتلانتس النخلة. وتستقطب قمة التجزئة قادة وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تطور الصناعة والأسواق في حدث تفاعلي وغير افتراضي هو الأول للقمة منذ بدء جائحة كورونا 2020. وسيكون التركيز على الابتكار والاستدامة والريادة في القطاع.

وسيقود خبراء الصناعة المناقشات حول موضوعات عدة من بينها؛ مستقبل الاقتصاد العالمي وتأثير الجيل «زد» على اتجاهات البيع بالتجزئة، والثورة في هذا المجال والاستدامة وإلقاء نظرة عامة على مستقبل التجارة الإلكترونية.

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: تأتي قمة التجزئة 2022 في فترة انتقالية تواجهها تجارة التجزئة العالمية، حيث يعمل خبراء الصناعة حالياً في هذه الأوقات الاستثنائية على استكشاف حلولٍ تجريبية للنجاح. وبعد نجاح القمة التي عقدت في دبي، توفر الإمارة المنصة المثالية لهذا الحدث الرائد لتكون واحدة من أكثر وجهات البيع بالتجزئة رواجاً في العالم. وتسلط القمة الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تعيد رسم مستقبل السوق في فترة ما بعد الجائحة، فضلاً عن الفرص الجذابة الناشئة في الوقت الحالي. ونتطلع إلى الترحيب بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم في دبي لحضور ما يُتوقع أن يكون قمة عالمية ترسخ مكانة الإمارة كمركز لتجارة التجزئة.

وقال غاري تاكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لقمّة التجزئة: تركز الدورة الثانية من قمة التجزئة على مناقشة مشهد البيع بالتجزئة الجديد الناتج عن الوباء العالمي والمتأثر به. ونتطلع إلى تسليط الضوء على القادة الملهمين وعرض القصص الأكثر إبداعاً وتأثيراً في هذا القطاع، من خلال المحادثات التي ستشمل مستقبل صناعة البيع بالتجزئة على المستوى الدولي.

وبالشراكة مع غرفة تجارة دبي ستتناول القمة نقاشات حول صناعات التجزئة المحلية والإقليمية وستقوم بالتشجيع على التفكير الإبداعي المؤثر الذي يدفع النمو في ظل ظروف البيع بالتجزئة الحالية. كما ستسلط الضوء على القطاعات الأسرع نمواً في مجال البيع بالتجزئة، مع تقديم جلسات مخصصة للحديث عن الابتكار وسلسلة التوريد وتجارة التجزئة متعددة القنوات التي تميز تجربة العملاء بشكل فعّال.

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