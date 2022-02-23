«بافلو وينجز» ينضم إلى سلسلة مطاعم مركز دبي للسلع في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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يرحب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بانضمام بافلو وينجز آند رينجز «Buffalo Wings and Rings» إلى مجموعة المطاعم الواسعة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ليضيف تنوعاً للعلامات التجارية العالمية لقطاع المأكولات والمشروبات في أبراج بحيرات جميرا، بما يتماشى مع الطلبات المتزايدة داخل أحد أكثر المجتمعات ديناميكية في دبي.

مع أكثر من 80 موقعاً في جميع أنحاء العالم، و24 متجراً دولياً في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، يعد هذا الفرع الأحدث في أبراج بحيرات جميرا جزءاً من استراتيجية بافلو وينجز آند رينجز للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الإضافة ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز مكانة أبراج بحيرات جميرا كإحدى أفضل المناطق في دبي للسكن والعمل والترفيه، والتي تحتضن مجتمعاً متنامياً ومتنوعاً يضم أكثر من 100 ألف نسمة يعملون ويعيشون ويزورون المنطقة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، تطوير المنطقة والارتقاء بها.

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