«ويندام» توسع حضورها في المنطقة عبر سلسلة فنادق جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، عن مواصلة جهودها لتوسيع حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا بافتتاح سلسلة من الفنادق الفاخرة مؤخراً واستعدادها لافتتاح منشآت جديدة خلال عام 2022.

ووقعت العلامة ما يقارب من 70 اتفاقية لافتتاح فنادق ووجهات جديدة ومميزة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2021. كما أطلقت الشركة العديد من المبادرات متعددة الجوانب لدعم الشركاء في قطاع الفنادق وتمكينهم في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمواكبة التغيرات التي طرأت مؤخراً على القطاع واستمرار القيود المفروضة على السفر.

وواصلت ويندام تقديم مزيد من خيارات الإقامة، في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في دبي بالتزامن مع إطلاق إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك مجموعة من الفنادق التي تحمل علامة هوارد جونسون ورمادا، بالإضافة إلى علامتي لاكوينتا ودايز إن باي ويندام اللتين تم إطلاقهما في السوق للمرة الأولى في عام 2021. كما عززت ويندام من حضورها في سلطنة عمان بافتتاح منتجع ويندام جاردن صلالة مرباط على الواجهة البحرية في هذه الوجهة الرائدة.

وحققت ويندام مزيداً من النمو في تركيا، وعززت من مكانتها بصفتها أكبر شركة فنادق عالمية بافتتاح ما يقارب 90 فندقاً في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى إطلاق علامتها التجارية الاقتصادية دايز إن لأول مرة في اسطنبول وأنقرة.

أطلقت ويندام في 2021 العديد من المبادرات لدعم شركائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال فترة تعافي القطاع، بما في ذلك مجموعة من أدوات إدارة الإيرادات التي تم إطلاقها من خلال شركة التكنولوجيا أوه تي إيه إنسايت. أطلقت الشركة أيضاً برنامجاً جديداً لإشراك المواهب من خلال الجلسات التعليمية والملفات الرقمية الصوتية والفيديو وغيرها من الموارد لمساعدة الشركاء على استقطاب الموظفين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشارك فنادق ويندام في عُمان وجميع أنحاء العالم في مكافآت ويندام، برنامج مكافآت الفنادق الأكثر سخاءً في العالم والذي يضم أكثر من 50 ألف فندق ونادياً ومنتجعاً ووحدة سكنية مخصّصة للإيجار في جميع أنحاء العالم.

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