«إلينغتون العقارية» تسلم «ويلتون تيراسز» في مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة التطوير العقاري، «إلينغتون العقارية»، عن بدء تسليم المشروع السكني «ويلتون تيراسز» الكائن في قلب مدينة محمد بن راشد.

وبفضل إطلالاته الخلابة على أفق مدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، يعتبر «ويلتون تيراسز» مشروعاً سكنياً راقياً بكل المقاييس. ويتسم برجا المشروع بمزايا خاصة بكل منهما، الأمر الذي دفعه لتسجيل إقبال واسع من العملاء عند إطلاقه. ويقدم هذا المشروع قيمة كبيرة للمستثمرين ويمثل دليلاً على نجاح «إلينغتون العقارية» بتشييد مشاريع جذابة ويرسخ التزامها الجاد والمستمر بتشييد مشاريع رفيعة الجودة.

وخلال جولة داخل مشروع «ويلتون تيراسز»، أشاد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بجهود «إلينغتون العقارية» لإضافة مشروع جديد إلى منطقة الميدان، مؤكداً: «تقوم المؤسسة دائماً بتقدير وتثمين جهود المطورين العقاريين بتسليم الوحدات بحسب الوقت والمواصفات والالتزام بمعايير حساب الضمان العقاري».

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إلينغتون العقارية: «يسعدنا البدء بتسليم وحدات مشروع «ويلتون تيراسز» للعملاء في خطوة تؤكد التزامنا بأرقى معايير تشييد المشاريع التي تتبناها شركتنا. وينفرد هذا المشروع بموقعه الاستثنائي وتصاميمه الأنيقة وجودة بنائه العالية. وتلبي خطوة تسليم وحداته تطلعات العملاء بالحصول على مجتمع سكني شامل معزز بالبساطة والتناغم والأناقة. ولا شك أن هذا المشروع سيكون عنواناً للتفاعل والتواصل والعيش في بيئة اجتماعية دافئة، ليعكس مكانة دبي كوجهة عالمية لمختلف الثقافات والجنسيات».

وتجمع تصاميم مشروع «ويلتون تيراسز» بين العناصر الكلاسيكية والمعاصرة، ويحتضن 283 شقة مصممة حسب الطلب بغرفة نوم واحدة أو اثنتين. وتتوزع المنازل على برجين يتألف كل منهما من 12 طابقاً. ويرتبط برجا «ويلتون تيراسز» بمنصة بوديوم واحدة، تضفي طابعاً رائعاً على المظهر الخارجي للمشروع.

وينفرد «ويلتون تيراسز» بموقعه الحيوي في قلب دبي، على مقربة من معالمها الرئيسية التي تشمل ميدان ون، وميدان ون مول، ووسط مدينة دبي. وتم تشييد المشروع ضمن المجمع السكني التابع لشركة «شوبا هارتلاند» الذي يمتد على مساحة تتجاوز ثمانية ملايين قدم مربع وتنتشر فيها الفلل الأنيقة، والمنازل والشقق في مدينة محمد بن راشد، وتحيط به حدائق خضراء وارفة بمساحة 2.4 مليون قدم مربع على قناة دبي المائية. ويقدم المشروع وصولاً سهلاً إلى وسط مدينة دبي وأحياء الأعمال ومناطق الترفيه في المدينة.

وكانت «إلينغتون العقارية» قد استكملت أخيراً توفير الخدمات الأساسية لمشروعها السكني من خلال ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، ليكون على أهبة الاستعداد لاستقبال سكانه.

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