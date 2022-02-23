ماركت الواجهة البحرية يطلق ميزة الشراء عبر «فريش تو هوم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن ماركت الواجهة البحرية، عن تعاونه مع منصة التجارة الإلكترونية فريش تو هوم بهدف منح المواطنين والمقيمين في الإمارات فرصة شراء المأكولات الطازجة التي يشتهر بها الماركت عن طريق التسوق الإلكتروني عبر المنصة.

بدأ الماركت العمل في مبناه في منطقة ديرة منذ عام 2017. ويعمل حالياً على توفير خدماته إلى قاعدة عملاء أكبر عن طريق تقديم خدمة التوصيل إلى عتبة منازلهم من خلال طلب الأسماك والمأكولات البحرية التي تم اصطيادها حديثاً واللحوم الطازجة من ماركت الواجهة البحرية مباشرة عن طريق تطبيق فريش تو هوم.

ويستطيع عملاء ماركت الواجهة البحرية ومنصة فريش تو هوم التسجيل بسهولة في التطبيق أو الموقع الإلكتروني لفريش تو هوم واستعراض الكثير من المنتجات الطازجة المتوفرة وتسجيل طلباتهم واستلامها خلال 120 دقيقة عن طريق التوصيل السريع. وتنقل جميع المنتجات في سيارات مكيفة داخل عبوات مفرغة من الهواء وذلك لتأمين توصيل المنتجات طازجة وبالمواصفات الصحية نفسها التي تتميز بها جميع منتجات ماركت الواجهة البحرية.

وصرح محمد المدني مدير ماركت الواجهة البحرية: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة فريش تو هوم؛ حيث تمكِنُنا هذه الشراكة من منح عملائنا المزيد من الراحة عن طريق خدمة التوصيل للمنازل. كما ستساعد هذه الشراكة أيضاً على جعل الوصول إلى مُنتجات ماركت الواجهة البحرية الطازجة أكثر سهولة ويسراً لجميع العملاء في جميع أرجاء الإمارات الذين لم يزوروا السوق من قبل ومنحهم فرصة تجربة منتجاتنا التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية».

وقال فيروز فيلاكات، مؤسس مشارك، فريش تو هوم: «إننا نبذل قصارى جهودنا لإحداث ثورة في مجال الأغذية في دولة الإمارات وتقديم الدعم القوي للصيادين والمزارعين المحليين الذين يوفرون منتجات طازجة. وتُعد إضافة منتجات ماركت الواجهة البحرية على منصاتنا الإلكترونية دليلاً آخر على التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة لعملائنا من خلال منصات التجارة الإلكترونية التابعة لنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز