منتدى الأعمال الإماراتي السنغالي برأس الخيمة يستعرض الفرص الاستثمارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة بمقرها منتدى للأعمال بين رواد الأعمال بالإمارة ونظرائهم بالسنغال ترأسه محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن الجانب السنغالي أدريسا ديابيرا الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وركز المنتدى على سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الجانبين وخلق مسارات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير أطر التعاون فيما بينهما.

حضر المنتدى يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من المسؤولين بالدوائر المحلية وأكثر من 40 من رجال أعمال من الجانبين.

وشهد المنتدى ترويج الطرفين الإماراتي والسنغالي، للفرص الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة والسنغال، وآلية العمل على تطوير التعاون التجاري بينهما، إضافة إلى ما توفره كافة الدوائر والمؤسسات من خدمات وتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار. واطلع الوفد السنغالي على أبرز المشاريع والتشريعات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى خلق نموذج اقتصادي متميز، قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المشاريع الريادية ويحفز مزيداً من النمو في قطاعات التقنية والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحوث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد مصبح النعيمي: المنتدى منصة بالغة الأهمية طرح من خلالها خططاً مشتركة لمسارات التعاون المستقبلية، لا سيما فيما يخص زيادة التعاون في مجالات ريادة الأعمال لتشمل مسارات جديدة، وتحفيز الاستثمارات الثنائية والمتبادلة وخلق قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في رأس الخيمة والسنغال، وإتاحة الفرصة للاتفاق على الاستثمارات والمشاريع ذات الآفاق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والزراعة والتقنية والتجميل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعرب عن ثقته بأن تسهم مثل هذه المنتديات في بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين في الإمارة ونظرائهم في جميع الدول، في ظل التطورات الاقتصادية الجديدة.

وأكد أدريسا ديابيرا أهمية هذه المنتديات في تطوير وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطب والزراعة وتقنيات الثورة الصناعية. وأكد تطلعه للمشاركة بفعالية في المعارض التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومركز إكسبو للمعارض برأس الخيمة، والاستفادة من هذه المعارض حيث سيتيح للسنغال فرصة لإظهار مكانتها وخبرتها، وخلق أسواق تنافسية جديدة، والترويج السياحي ودعم الاستثمارات والمشاريع إضافة إلى العوائد الاقتصادية.

كما رحب بدعوة غرفة التجارة لهم للمشاركة في المعارض السنوية التي تنظمها رأس الخيمة، مشيراً إلى أن هذه المعارض تُعد منصات للشراكات وتوقيع العقود، ورفع حركة البيع للشركات والمؤسسات التي تجني أرباحاً من وراء المشاركة، فضلاً عن عرض كل ما هو جديد لديها والاجتماع بالزوار من التجار والمتخصصين.

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