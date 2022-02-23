شراكة بين «أبوظبي التجاري» و«أكور» لإطلاق بطاقات ائتمان جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري ومجموعة أكور للضيافة عن توقيعهما شراكة استراتيجية لتقديم تجارب استثنائية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي بحضور علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومهدي حميسي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الولاء وشؤون الشراكات لدى مجموعة أكور، وسعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين من البنك ومجموعة أكور ومجموعة فيزا احتفاءً بهذه المناسبة.

وتتميز البطاقات الجديدة بالعديد من المزايا من خلال برنامج الولاء الخاص بمجموعة أكور للضيافة وخدمات بنك أبوظبي التجاري بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات ومزايا حصرية في 28 فندقاً من فنادق أكور الفاخرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 5200 وجهة مشاركة في كافة أرجاء العالم. وتشكل بطاقات الائتمان الجديدة بالتعاون مع أكور إضافة نوعية إلى السجل الحافل للبنك في قطاع الخدمات المصرفية وعلامة فارقة في تاريخ أكور العريق.

وقال أروب مخوباداي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «تعتمد الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين بنك أبوظبي التجاري ومجموعة أكور على القيم المشتركة الخاصة بالارتقاء بخدمة العملاء وتقديم الأفضل لهم من خلال طرح بطاقات ائتمان جديدة تتيح خدمات متميزة ومكافآت قيّمة تتناسب مع أسلوب الحياة العصري. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود البنك المستمرة في مجال الابتكار والتجديد والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء».

ومن جهته، قال مهدي حميسي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الولاء وشؤون الشراكات لدى مجموعة أكور: «يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد رواد الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل شراكتنا معه محطة مهمة تُضاف إلى سجل نجاحاتنا في المنطقة، وستعزز من جاذبية برنامج الولاء ALL - Accor Live Limitless. نحن نتطلع قدماً لتحقيق النجاح من خلال هذه الشراكة المهمة التي تُمثل خطوةً أساسيةً ضمن جهودنا للتعاون مع أهم العلامات المرموقة بهدف توفير تجارب استثنائية للعملاء».

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