8.000 محاولة اختراق للبريد الإلكتروني في الربع الرابع من 2021

المصدر: دبي- البيان

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أشار خبراء في «كاسبرسكي»، إلى تزايد هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات، ففي الربع الرابع من العام الماضي 2021، نجحت كاسبرسكي بمنع أكثر من 8,000 هجوم يستهدف اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وقعت معظمها في أكتوبر (5,037 هجوماً).

تُعدّ هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات، نوعاً من الاحتيال، الذي يتضمن انتحال شخصية ممثل عن جهة رسمية. ووفقاً لـ «فريزون»، كانت هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات، ثاني أكثر أنواع الهجمات المبنية على أساليب الهندسة الاجتماعية شيوعاً في عام 2021، في حين أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بأن هذه الهجمات كبّدت الشركات الأمريكية خسائر فاقت ملياري دولار بين عامي 2014 و2019.

وطوال عام 2021، حلل باحثو الشركة عن كثب، الطرق التي يصوغ وينشر بها المحتالون الرسائل الإلكترونية المزيفة. فوجدوا أن الهجمات في العموم تنقسم إلى فئتين، إما أن تكون واسعة النطاق، أو دقيقة التوجيه.

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