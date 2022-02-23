مانيج إنجن تقيم المؤتمر العاشر للمستخدمين في المنطقة بدبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة مانيج إنجن المتخصصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية، أنها ستعقد مؤتمرها العاشر للمستخدمين في الشرق الأوسط، يومي 1 و2 مارس في فندق ريتز كارلتون بدبي. وتحتفل الشركة خلال الفعالية بالذكرى العشرين لتأسيسها ضمن حملتها بعنوان «ركائز الدعم: العملاء».

وسيقدم خبراء التقنية لدى مانيج إنجن وكبار ممثليها كلمات خلال المؤتمر حول مواضيع تتنوع من تطور مشهد تقنية المعلومات والأمن السيبراني إلى كيفية استفادة الشركات من التقنيات الجديدة لتتمكن من التفوق على منافسيها.

ويتحدث راجيش جانيسان، نائب الرئيس لدى مانيج إنجن، عن الدور المتطور لإدارات تقنية المعلومات في حقبة ما بعد الجائحة، والتي تسودها ثقافة العمل عن بعد والعقلية الرقمية للعملاء. وقال راجيش جانيسان: كان العمل عن بعد قبل العام 2020 مجرد ميزة إضافية، ولكنه أصبح اليوم معيارًا لدى الكثير من المؤسسات. فقد دفعت الجائحة العالمية العديد من المؤسسات لإعادة التفكير بنماذج عملها وتعديل أسلوب العمل بمساعدة التقنية، مما يضع طواقم تقنية المعلومات في مقدمة جهود استمرارية الأعمال. وبخلاف الجائحة، شهدت الشركات عمومًا تغييرات شاسعة وملموسة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتوقع العملاء تجارب رقمية متميزة. ونهدف في مؤتمرنا إلى التحدث مع عملائنا حول هذه التغييرات وكيف سيكون تمكين الموظفين عاملًا أساسيًا لضمان استمرار الأعمال.

وفي الوقت الذي سببت فيه الجائحة تغيير ملامح بيئة العمل، عززت المؤسسات من تركيزها على أنظمة الإنتاجية عبر الإنترنت ومنصات التعاون والعمل التشاركي، مما جعل الأمن السحابي عنصرًا جوهريًا في الأمن المؤسسي ودفع الشركات إلى استخدام حلول وساطة أمن الدخول السحابي CASBs التي تمكنها من استخدام التقنيات السحابية وحماية البيانات المؤسسية الحساسة. كما تسلط الشركة خلال المؤتمر الضوء على تلك المكونات التي أضافتها أخيرًا إلى حلولها Log360 لإدارة أمن المعلومات والأحداث.

وتقيم مانيج إنجن مؤتمرها للمستخدمين سنويًا لاستضافة عملائها في الشرق الأوسط ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بالشركة، إلى جانب مشاركة المعرفة وأفضل ممارسات تقنية المعلومات. وقال نيرمال كومار مانوهاران، مدير المبيعات التنفيذي في مانيج إنجن: شهد العالم خلال الأشهر الماضية تغييرات جذرية بسبب الجائحة، وشهدنا التزام عملائنا بدعم سير أعمالهم ومضيها قدمًا. ونخطط هذا العام لجعل مؤتمر المستخدمين منصة لمشاركة أحدث التوجهات التقنية والتعرف إلى أفضل الممارسات للتغلب على التحديات، وبناء منظومة أقوى للعملاء.

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