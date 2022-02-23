مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أبرم مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف توفير برنامج لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتأتي المذكرة بين المؤسستين في إطار التزامهما الراسخ بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي عبر توفير حلول تمويلٍ استراتيجية.

وقّع المذكرة أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي. ويوفر البرنامج الجديد منصة للشركات المحلية الناشئة وأصحاب المشاريع لاستكشاف فرص جديدة من خلال الابتكار على غرار الفرص التي توفرها الصناعات الذكية، وسيسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها تجاه الاستفادة من تمويلات البنوك. ويتيح البرنامج لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي إمكانية تحسين القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية ذات الأولوية - وهي التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وفي إطار الجهود المستمرة لزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بحلول مالية سهلة وسريعة، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية مع إنشاء سجلّ ائتماني قوي لها مع البنوك، لتمكينها من الحصول على التمويل المستدام في المستقبل، يقدم البرنامج هذه الحلول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة تتراوح بين 51 ـ 100%، ولجميع الوافدين من أصحاب المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل: الرعاية الصحية والتصنيع والزراعة والتكنولوجيا مع التركيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم دبي الإسلامي تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم، بضمانة نصف قيمة التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية. ويسعى دبي الإسلامي في إطار هذا البرنامج لتقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم إماراتي مع التركيز على المواطنين والقطاعات ذات الأولوية.

وقال أحمد النقبي: المذكرة مع بنك دبي الإسلامي تعكس جهود مصرف الإمارات للتنمية لتأدية دور حيوي في خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات رئيسية في مختلف أنحاء الدولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز منظومة تلك المشاريع ودعم أهداف الإمارات لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال الدكتور عدنان شلوان: لطالما التزم بنك دبي الإسلامي بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث قمنا بمواءمة أعمالنا لتتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز وتنمية قطاع الأعمال في البلاد. وقد حرصنا على بناء علاقات قوية وموثوقة مع الشركاء لاستكشاف فرص نمو لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد باتت جلية مساهماتنا البارزة تجاه تحقيق النجاح والازدهار المستمر للبلاد. وتمثل رؤيتنا وخبراتنا منصة مثالية لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في الإمارات، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لنعمل معاً على تحسين التجربة المصرفية.

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