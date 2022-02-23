المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إطلاق «برنامج شراكات دبي كوميرسيتي»، الذي يهدف إلى تعزيز محفظة المنطقة الحرة من الشركاء عالميي المستوى الذين يقدمون خدمات متخصصة في العديد من المجالات المتنوعة للمتعاملين من الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها.

وأشارت دبي كوميرسيتي إلى أن البرنامج ينسجم مع مساعي المنطقة الحرة الرامية لتوفير منظومة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من شأنها دعم شركات التجارة الإلكترونية خلال مختلف المراحل والعمليات الخاصة بهذا المجال، وذلك عبر تلبية مختلف متطلباتها من الخدمات التي يقدمها شركاء المنطقة الحرة ويتمتعون بأعلى المعايير الفنية والخدمية لضمان الجودة.

ودعت دبي كوميرسيتي الشركات التي تقدم خدمات متخصصة في مجال تأسيس الشركات، والاستشارات الاستراتيجية ودعم الأعمال، وخدمات ومنصات ودعم أعمال التجارة الإلكترونية، والتخزين وخدمات الميل الأخير، والتسويق الرقمي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بمجال التجارة الإلكترونية، إلى التقديم للبرنامج عبر الموقع الرسمي للمنطقة الحرة، وتقديم محفظة الخدمات التي تقدمها وشهادات معايير الجودة ذات الصلة.

في سياق آخر، وتأكيداً على دور المنطقة الحرة الاستراتيجي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة، أطلقت دبي كوميرسيتي حزمة تحفيزية جديدة تمنح المتعاملين من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها مرونة عالية في الحصول على العرض الأنسب لمتطلباتها، بما يشمل تأسيس الأعمال وتسجيل الشركات وحجز المساحات المكتبية والمستودعات والخدمات الاستشارية وغيرها، حيث يمكن للمهتمين التواصل مع المنطقة الحرة عبر القنوات الرسمية.

وجرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.

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