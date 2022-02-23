مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للأوراق المالية» وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتعزيز السيولة بالسوقين

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان الإماراتي والكويتي على تشجيع وتسهيل التعاون بينهما في مجالات تبادل البيانات واللوائح التشريعية، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين بالسوقين الماليين، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين.

وقال مطر حامد النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت: تسهم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين السوقين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بما يحقق المنافع المتبادلة وتسهيل التداول والاستثمار من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتنظيم إجراءات العمل للشركات مزدوجة الإدراج وتنظيم عملية توزيع الأرباح، مما يؤدي إلى اتساع آفاق التعاون الاقتصادي للبلدين الشقيقين.

وقال هشام ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: المذكرة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة للمستثمرين في كلا السوقين، وبالتالي فتح باب أوسع من الفرص أمامهم مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة السيولة باقتصاد البلدين.

وقال حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: حرصت بورصة الكويت منذ التأسيس على تطوير وتحسين سوق المال الكويتي بهدف تسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية فيه. من خلال هذه المذكرة، نتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجذب المزيد من المستثمرين – سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي – إلى سوقي المال الكويتي والإماراتي، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد في البلدين.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: متحمسون لبدء العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. تمثّل الشراكات مع البورصات الدولية ركائز أساسية لاستراتيجية (ADX One)، حيث إن هذا التعاون لن يؤدي إلى زيادة وصولنا إلى المستثمرين العالميين فحسب، بل وسيساعدنا على رفع كفاءة السوق، وتحقيق النجاح لجميع الأطراف.

وقال فهد المخيزيم، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة: سعداء بهذا التعاون بين الطرفين الكويتي والإماراتي الشقيقين، ونعتبره بداية مشجعة لتبادل الخبرات ورؤى تطوير السوق المالي في كل من الكويت وأبوظبي، رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث نسعى في الشركة الكويتية للمقاصة إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع كافة شركائنا في المنطقة خاصة، وفي العالم بشكل عام.

وتمثل اتفاقية التعاون هذه أحدث اتفاقيات الشراكة التي أبرمها سوق أبوظبي ضمن استراتيجية النمو التي أعلن عنها مطلع عام 2021، وتندرج ضمن مساعيه الرامية إلى تشجيع إقامة شراكات مع أسواق مالية عالمية، بهدف زيادة قيمته السوقية وتعزيز مستويات سيولته وكفاءته بما يرتقي بمكانته بين أهم الأسواق المالية في العالم. وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014، وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية بالكويت.

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