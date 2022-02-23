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* تعقد شركة «سواعد القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 30% من صافي الأرباح للسنة المالية 2021.

* أقرت الجمعية العمومية لشركة «القدرة القابضة» عدم توزيع أرباح للمساهمين وعدم منح مجلس الإدارة السابق والحالي مكافآت عن العام الماضي.

* تبحث عمومية مصرف «أبوظبي الإسلامي» في 17 مارس مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بإجمالي 1.13 مليار درهم بنسبة 31.1155% من القيمة الإسمية للسهم من صافي أرباح 2021.

* حققت شركة «الظفرة للتأمين» أرباحاً 38.6 مليون درهم عن العام الماضي، ومع إضافة الأرباح المحتفظ بها من السنوات السابقة تصبح الأرباح القابلة للتوزيع 115.8 مليون درهم، وأوصت الشركة بتخصيصها بواقع 35 مليون درهم توزيع أرباح نقدية و76.39 مليون درهم أرباحاً ترحل للعام المقبل.

* تعقد شركة «تبريد» اجتماع جمعية عمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6 فلوس للسهم الواحد مع إصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهماً واحداً مقابل كل 40 سهماً يمتلكها كل مساهم عن العام الماضي.

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