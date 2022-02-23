100 شركة من إيطاليا تشارك في المعرض

المصدر: دبي- البيان

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تشارك 100 شركة عارضة من إيطاليا في النسخة الأولى من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا. يأتي ذلك فيما تتجاوز قيمة صادرات المجوهرات من إيطاليا إلى الإمارات 850 مليون يورو كل عام.

وتحافظ منطقة الشرق الأوسط على تصنيفها بين الأسواق الفاخرة الرائدة في العالم، ويأتي سوق الإمارات في المرتبة الثانية كأهم سوق بقيمة 5 مليارات يورو من واردات المجوهرات في 2020. وتأتي نسبة 90% من المجوهرات المباعة في الإمارات من الخارج. وتعد إيطاليا أحد الموردين الرئيسيين.

وهناك 7100 شركة عاملة وأكثر من 30 ألف موظف في قطاع المجوهرات الإيطالي. ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الجائحة شهد عام 2020 تم تنفيذ اتفاقيات بقيمة 5 مليارات يورو من تصدير المجوهرات إلى الخارج، ما يمثل حوالي 1.5% من إجمالي صادرات البلاد. وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة عالمياً في تصدير المجوهرات.

يعرض المشاركون الإيطاليون في معرض دبي إبداعات المجوهرات والحلول والتجهيزات التكنولوجية الأكثر تقدمًا في الصناعة. وتقع صالة المجوهرات الإيطالية في القاعة 1. وقال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: بنينا على مر السنين علاقة تجارية قوية ودائمة مع هذا البلد.

وتعد المجوهرات أحد أهم المنتجات التي تصدرها إيطاليا إلى الإمارات. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2021، شهدنا زيادة بنحو 136% مقارنة بعام 2020 وزيادة 8% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة عام 2019. وقد تضاعفت حصتنا في السوق بنسبة تصل إلى 13% في عام واحد، ومع تصدير أكثر من 660 مليون سلعة في سبتمبر 2021، ونحن ثالث مورد عالمي للمجوهرات إلى الدولة.

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