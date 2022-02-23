«مبادلة» تستثمر في «برينستون ديجيتال»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافقت «مبادلة » على استثمار 350 مليون دولار (1.3 مليار درهم) في «برينستون ديجيتال»، شركة مراكز البيانات الرائدة في آسيا، تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ضمن جولة تمويل تتجاوز نصف مليار دولار، يشارك فيها «واربرغ بينكوس» وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو (صندوق معلمي أونتاريو)، المساهمان الحاليان في «برينستون ديجيتال».

وقال رانغو سالجامي، الشريك المؤسس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«برينستون ديجيتال»: «تتمتع «مبادلة» بسجل حافل من النجاحات في الاستثمارات طويلة الأجل، وخبرة في البنية التحتية الرقمية، ما يجعلها شريكاً مثالياً لنا فيما نواصل العمل على توسيع نطاق أعمالنا».

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