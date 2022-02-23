1.5 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم مع تسجيل 361 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بـ551.21 مليون درهم، و306 مبايعات للشقق والفلل بـ630.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 240 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بـ88 مليون درهم في جزيرة 2، ثم مبايعة بـ62 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 20 مبايعة بـ54 مليون درهم، تلتها الحبيه الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بـ43 مليون درهم، وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 36 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم .

فيما سجلت الرهونات 360.71 مليون درهم منها 13 رهونات أراض بـ196.39 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بـ164.31 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 6 هبات بقيمة 4.58 ملايين درهم.

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