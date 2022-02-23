مطار دبي الأول بالمسافرين الدوليين للمرة الثامنة

المصدر: دبي - البيان

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حافظ مطار دبي الدولي على الصدارة في المسافرين الدوليين حول العالم ، باعتباره الأكثر ازدحاماً في العالم للعام الثامن مع استقباله 29.1 مليون مسافر 2021 بنمو 12.7%.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إن الفعاليات الكبرى التي شهدها العام الماضي، ساهمت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات المهمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

حيث ساهمت الخطوات النوعية في دفع عجلة التعافي، منها: استضافة النسخة الأضخم من معرض دبي للطيران، ليُشكّل بذلك أول حدث عالمي ومعرض جوي رئيس يتم إقامته منذ بداية الجائحة العالمية، إلى جانب عودة الطاقة التشغيلية في مطار دبي الدولي 100% مع إعادة فتح «الكونكورس (D) والكونكورس (A)» في مبنى الركاب رقم (1)، فضلاً عن افتتاح واحد من أكبر مختبرات المطارات حول العالم لإجراء مسحة الإصابة بفيروس «كورونا» للقادمين.

كما رحب المطار بانضمام شركات طيران جديدة، من شأنها ربط دبي بوجهات عديدة، استعداداً لاستقبال ملايين السياح الدوليين، والترحيب بهم لزيارة «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف : «مع عودة نشاط الأسواق الرئيسة، مثل: أستراليا، والتخفيف التدريجي لقيود السفر حول العالم، هناك توقعات واعدة لعام 2022». إذ تشير التوقعات الأولية بأن تصل حركة الركاب السنوية في مطار دبي إلى 55.1 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

وخلال 2021، احتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد الركاب، بإجمالي 4.2 ملايين مسافر، تلتها باكستان بـ1.8 مليون مسافر، فالسعودية بـ1.5 مليون مسافر، بعدها المملكة المتحدة بواقع 1.2 مليون مسافر. أما بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن خلال 2021، فكانت الصدارة لإسطنبول مع 916 ألف مسافر، فالقاهرة 905 آلاف راكب، ثم لندن 814 ألف مسافر، بعدها نيودلهي 791 ألف مسافر.

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