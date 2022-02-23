7.3 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم الأجانب

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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ربحت أسواق الأسهم المحلية، أمس، ما يناهز 7.3 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شراء أجنبية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات البنوك والطاقة والاستثمار. وارتفع سوق أبوظبي 0.64% ليغلق عند 9102.86 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والعقار والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاضه هامشياً 0.06% إلى 3309.28 نقاط.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.56 مليار في أبوظبي و233.85 مليوناً في دبي، وجرى تداول 382.5 مليون سهم، موزعة بواقع 263.7 مليوناً في أبوظبي و118.78 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11957 صفقة.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 332.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 277.2 مليون درهم وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع بنسبة 6.84%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 40.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 55.84 مليون درهم، منها 16.57 مليون درهم في دبي، و39.27 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 55.84 مليون درهم، منها 16.57 مليوناً في دبي، و39.27 مليوناً في أبوظبي.

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