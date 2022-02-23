حاضنة الأعمال in5 تستعرض نماذج أعمال 10 شركات تكنولوجية ناشئة في «ستيب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة عن مشاركتها في «مؤتمر ستيب 2022» كشريك رئيسي لـ«مسار البداية».

حيث ستشارك خلاصة خبراتها الممتدة لعقد من الزمان، ما يسهم في تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة والمنطقة، من خلال فرص الإرشاد والترويج الحصرية التي تقدمها الحاضنة عبر منصتها في المؤتمر في مدينة دبي للإنترنت اليوم وغداً. وتستعرض الحاضنة نماذج ناجحة لـ 10 من شركاتها الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا ضمن مؤتمر ستيب.

كما يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من الاستفادة القصوى من سلسلة من الجلسات الاستشارية التي يقدمها نخبة من الخبراء في فعالية «ركن الإرشاد والاستشارات» (in5 Mentor’s Corner).

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «نجحت دبي في السنوات العشرين الماضية بإنشاء بيئة أعمال تنافسية عالمية، وبرزت كوجهة عالمية للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعود الفضل في ذلك لما تمتلكه الإمارة من بنى تحتية متطورة إلى جانب اللوائح المحفزة لتنمية الأعمال التجارية، بما يعزز من جاذبية الإمارة على المستوى العالمي، لأصحاب الفكر والمواهب وأصحاب الأعمال المستقلين والطموحين». والشركات الـ 10 الناشئة ضمن in5 والمتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك، والتي ستكون حاضرة في مؤتمر ستيب هي:

01 - بيزر: تطبيق البرمجيات كخدمة، قائم على السحابية بدون كود، يمكّن مستخدمي الأعمال من بناء أنظمة داخلية وأتمتة أعمالهم بسرعة باستخدام تقنية بدون كود.

02 - كونسيرج لينكس: أول منصة للحجز عبر الإنترنت، وهي تربط خدمات السياحة من قبل الجولات النهارية والمطاعم والتأجير، بكونسيرج الفنادق أو الشقق المفروشة أو بيوت العطلات.

03 - مواقع التصوير: سوق عبر الإنترنت يربط الأشخاص الذين يرغبون في إتاحة ممتلكاتهم لالتقاط الصور، مع أشخاص يبحثون عن أماكن تصوير فيديو أو تصوير فوتوغرافي مثالية.

04 - غرينر جروب تعمل على تمكين الزراعة الرأسية في المنطقة من خلال مجموعة من الخدمات، من إنشاء المزارع وصيانتها إلى إدارة النمو وتسويق المنتجات.

05 - جروبتش: منصة متخصصة بتحويل صناعة الخدمات الغذائية من خلال نظام تشغيل مصمم لهذا الغرض للمطابخ السحابية وعمليات المطاعم متعددة القنوات.

06 - هامبليس: منصة أخذ العينات الرقمية الحديثة، وتعمل على تبسيط عملية اكتشاف المنتجات، وهي خاصة بمنتجات التجميل والعناية بالطفل والخدمات المنزلية والألعاب عبر الإنترنت وغير ذلك.

07 - تقنية لاب واي: تقوم لابي بتطوير أدوات التعليم الافتراضي وإتاحة الوصول إلى أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعدات والمختبرات المناسبة.

08 - ميستار: منصة تدريب على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إعداد أهدافهم وتحقيقها باستخدام تفاعلات روبوتات المحادثة المبرمجة مسبقاً، أثناء تلقي النصائح المخصصة.

09 - مستر ريغيمن: منصة مخصصة لرعاية العلامات التجارية العالمية للجمال، وإنتاجها مع توجيه محادثة هادفة حول العناية بالنفس.

10 - تقنية سلسلة التوريد: تم تصميم هذه الشركة للشركات التي تدير سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وهي تقوم بمراقبة تغذية الإنترنت بحثاً عن إشارات الاضطرابات المحتملة.

500 شركة

منذ إنشاء in5 مكنت الحاضنة أكثر من 500 شركة ناشئة، ربعها تقودها رائدات أعمال، ما يقارب ضعف المتوسط الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وفقاً للبنك الدولي. وفي 2021، حققت الشركات الناشئة بالحاضنة استثمارات بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال رأس المال الاستثماري والمستثمرين الممولي.

وتقدم in5 خمس مزايا رئيسة وهي حضانة الأعمال، ومساحات العمل الإبداعية، والإرشاد والاستشارات، والوصول إلى أكثر من 400 ورشة عمل وفعالية سنوية، وكذا الوصول إلى المستثمرين.

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