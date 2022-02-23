الإمارات والتشيك توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار

المصدر: (دبي – وام)

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وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات في التشيك لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون وكالتا ائتمان الصادرات في مشاريع مشتركة لتوسيع صادراتهما عالمياً ودعم الشركات المحلية العاملة في قطاعات حيوية مثل الصلب والبنية التحتية والطاقة المتجددة والآلات والبلاستيك وإدارة النفايات. كما سينظم الطرفان ورش عمل ومؤتمرات من شأنها تعزيز حلول تمويل التجارة المخصصة للشركات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو على نطاق دولي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز تجارة الحلال من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات. علاوة على ذلك سيتم بحث فرص التعاون المشتركة في التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن التعاون مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية سيمهد الطريق أمام فرص نمو استثنائية للشركات المحلية في البلدين. وستساعدهم الاتفاقية على تحقيق ميزة تنافسية في قطاع التجارة العالمية إذ سيكونون قادرين على الوصول بسهولة إلى التمويل من خلال الضمانات والتأمينات التي نقدمها لحماية مستحقاتها التجارية.

وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والتشيك بلغت 3.7 مليارات درهم في عام 2020 ما يدل على العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

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