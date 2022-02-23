أحمد بن سعيد يفتتح معرضي صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والتصميم الداخلي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2022 بالتزامن مع التوقعات الإيجابية التي يشهدها القطاع.

ووقعت فلاي دبي، خلال اليوم الافتتاحي في مركز دبي التجاري العالمي، اتفاقية لعدة سنوات مع شركة بوينغ لتوريد قطع وأدوات التغيير السريع للمحركات لدعم أسطول فلاي دبي المكون من طائرات بوينغ بالكامل. وسيتسنى لفلاي دبي بفضل هذه العقود الجديدة إنجاز عمليات صيانة أكثر كفاءة تسمح بالتحكم بتكاليف المخزون.

وقال الكابتن كريس جريزل، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فلاي دبي: يأتي حرصنا على وصول الركاب إلى وجهاتهم دون أيّ تأخير على رأس أولوياتنا، لا سيما في ضوء ما نلمسه من عودة مستويات الطلب على السفر من جديد.

كما وقّعت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو)، اتفاقية مع شركة بروبوننت، أكبر موزع مستقل في العالم لقطع الطائرات، لتزويدها بالمواد المستهلكة والقابلة للاستهلاك. واستثمرت جورامكو فرصة مشاركتها في المعرض أيضاً لتوقيع اتفاقية مع شركة ساتاير لتأمين إمدادات المواد المستهلكة والقابلة للاستهلاك لدعم طائرات بوينغ وإيرباص التابعة لها.

وألقى بريان كوف، المدير الأول لشؤون التوقعات والتحليلات لقطاع الطيران لدى شبكة أفييش ويك، كلمة حول آفاق قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه منصة جو لايف ثياتر في المعرض.

حيث أشار إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على الطائرات في الشرق الأوسط خلال 2021 بنسبة 25% بالمقارنة مع العام السابق برغم التقلب الذي ساد سوق الطيران فيها، مع تعافي نشاط الأسطول العامل حالياً في المنطقة خلال العام الجاري متجاوزاً المستويات المسجلة في عام 2019 بأكثر من 31,800 طائرة.

وتوقع كوف أن يشهد قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات العالمي نمواً سنوياً مركباً بنسبة 3.2% بين عامي 2022 و2031 لتصل قيمته إلى تريليون دولار.

كما سينمو الطلب على صيانة وإصلاح وتجديد المحركات بنسبة 3.7% لتصل قيمته إلى 474 مليار دولار على مدى العقد المقبل. في حين تشير التوقعات إلى وصول قيمة الطلب في الشرق الأوسط إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2031. وستُشكل الطائرات ذات البدن الضيّق أحد الدوافع الرئيسية للنمو على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مع توقعات بإنجاز ما يزيد على 20 ألف عملية تسليم في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل قائمة أبرز الجهات العارضة الاتحاد الهندسية، ودبي الجنوب، وسند، وهيكو، ولوفتهانزا تكنيك، وستاندرد أيرو، وهونغ كونغ لهندسة الطائرات – هايكو، وجيرفلور، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي).

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