منتدى أعمال الإمارات وأوروغواي يبحث توسيع التعاون

المصدر: دبي- البيان

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نظمت غرف دبي أمس في مقرها منتدى الأعمال الإماراتي الأوروغوياني بمشاركة وفد رفيع المستوى من أوروغواي برئاسة لويس لا كايي بو، رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في الأوروغواي، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وحمد بوعميم، مدير عام غرف دبي.

ووقعت غرف دبي وغرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي مذكرة تفاهم مشتركة تهدف لتشجيع وتعزيز وتسهيل التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بين الجانبين بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وبموجب بنود الاتفاقية التي وقعها حمد بوعميم، وهارولدو إسبالتر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي، ستعمل الغرفتان على تنسيق جهودهما لتسهيل وتوسيع التعاون والتجارة والأعمال بين أعضائهما. وسيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات عن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص التجارية في الإمارات وأوروغواي.

وخلال كلمته، أكد الرئيس لويس لا كايي بو أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده، والاستفادة من الإمكانات لدى الجانبين للارتقاء بالتعاون والتبادل التجاري والاستثماري الثنائي. ودعا شركات الإمارات إلى القدوم لبلاده والاستثمار فيها.

بناء جسور جديدة

أكد سلطان بن سليّم أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى بناء جسور جديدة من التعاون المثمر بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والأوروغواي، وترتقي بعلاقات دبي التجارية مع الأوروغواي إلى مستويات متميزة، معتبراً أن حضور ومشاركة الرئيس لويس لا كايي بو يعكس التزام بلاده ببناء شراكات اقتصادية مع دولة الإمارات، مضيفاً أن المناقشات مع الوفد الزائر ستساعد في تشكيل جدول أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 24 مارس في إكسبو 2020 دبي.

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