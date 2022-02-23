تطبيق لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتقييم احتمالية إرجاع الشيكات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أمس تطبيق تقييم الشيك - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في الإمارات مقابل رسم 10 دراهم زائد الضريبة المضافة فقط.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس إن التطبيق الجديد يساعد في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات، وأشار أنه ووفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات الخاص بالمصرف المركزي، تم إصدار 21 مليون شيك خلال 2021.

حيث وصل متوسط قيمة كل شيك 51000 درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم.

وأوضح لطفي أن عدد الجهات التي تقوم بتزويد الاتحاد للبيانات للمعلومات الائتمانية بصل اليوم إلى 89 جهة مع توقع انضمام دائرة الأراضي والأملاك كمزود للبيانات خلال العام الجاري.

وأضاف: «سيتمكن المستخدم بمجرد قيامه بتنزيل تطبيق تقييم الشيك من متجري»آبل«و»أندرويد«على جهازه الجوال وتسجيل البيانات المطلوبة، يمكن للمستخدم مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً.

وبعد إتمام عملية الشراء، سيظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة».

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