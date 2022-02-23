دور محوري للثروة المعدنية في دعم مسيرة التنمية الوطنية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح أمس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعمال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي يستمر حتى الغد في مركز الطيف للأعمال بالفجيرة تحت شعار «الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية»، بمشاركة 50 دولة، وحضور 700 خبير وباحث في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات لدعم القطاعات الحيوية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

مشيراً إلى حرص إمارة الفجيرة على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاستثمار الأمثل لموارد الثروة المعدنية وتحقيق استدامتها وتسخير صناعات المستقبل للأجيال القادمة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى أهمية الثروة المعدنية ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كونها حجر الأساس في نهضة الاقتصاد وقطاع البنية التحتية والعمران، مؤكداً سموه على النشاط الملحوظ الذي تتمتع به إمارة الفجيرة في مجال الصناعات التعدينية والصخرية وخططها المستقبلية المتوائمة مع الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الثروة المعدنية بالدولة.

وشهد سموه انطلاق المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ووزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.

والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفهد الشريعان وزير التجارة الصناعة في دولة الكويت، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، ومحمد بشير المناوي وزير المعادن في السودان، وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

قوانين

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر نيابة عن معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المؤتمر، إن دول الوطن العربي تزخر بثروات معدنية متنوعة تمثل بُعداً استراتيجياً مهماً للمنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات بادرت إلى تبني مشاريع طموحة وصياغة قوانين تنظم قطاع الثروة المعدنية، وتحقق مستهدفات الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

حيث باشرت الدولة أخيراً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب القطاع الأكاديمي والبحثي تطوير الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة.

المرتبة الثانية عربياً في الصناعة

ولفت إلى أن الإمارات تعد الثانية عربياً في قطاع الصناعة الذي تنضوي تحته مختلف أنشطة التعدين.

وتسهم الدولة بـ 15 % من القيمة الإجمالية المضافة للناتج العربي للقطاع بقيمة 142 مليار دولار، منها 37 مليار دولار للصناعات التحويلية و105 مليارات دولار للصناعات الاستخراجية، ويستحوذ القطاع الصناعي بالدولة، بشقيه التحويلي والاستخراجي، على 16 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة. وقال إن الإمارات تحظى بتنوع جيولوجي يحمل العديد من الثروات المعدنية.

حضر الافتتاح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

جهود استدامة القطاع

سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في استدامة قطاع الثروة المعدنية.

وسلطت الوزارة الضوء على إصدار أول كتاب مرجعي باللغة العربية عن التطور الجيولوجي للإمارات خلال أكثر من 600 مليون سنة، وأول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أهمية استضافة الإمارات للمؤتمر والمعرض المصاحب.

والذي يعد من أهم المؤتمرات العربية للقطاع كون الثروة المعدنية ذات أهمية كبيرة لمختلف الصناعات، وداعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار والتنمية الشاملة.

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