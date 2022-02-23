«إسترا» لإدارة حركة طائرات «الدرون» تتوسع إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت (استرا يو تي ام) المنصة الأكثر تطوراً في العالم لإدارة حركة الطائرات من دون طيار «درون» توسيع نشاطها من الإمارات إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية. وعينت الشركة كبار مسؤولي تطوير الأعمال في عدة مواقع جغرافية رئيسة في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي ومواكبة نمو الطلب الكبير المتوقع على هذا النوع من الطائرات التجارية لخدمة التوسع الاقتصادي المرتقب.

وقال إيهان كميل، المدير التجاري لشركة (استرا يو تي ام) التي تتخذ من دبي مقراً لها: نعلن عن المرحلة التالية من خطة نمونا الاستراتيجي والتي ننتقل من خلالها من شركة ناشئة واعدة إلى لاعب رائد في قطاع إدارة حركة الطائرات من دون طيار. وتدعم منصة استرا اليوم، وهي التي تأسست في عام 2015، أكثر من 30,000 مشغل للطائرات من دون طيار حول العالم وذلك لجهة مساعدتهم على تخطيط وإدارة رحلاتهم بأمان وكفاءة.

وكانت دبي بفضل تقنية استرا التجارية الرائدة لتتبع الطائرات من دون طيار، المدينة الأولى في العالم التي تطرح التتبع الإلزامي لرحلات الطائرات التجارية من دون طيار.

وذلك باستخدام نظم العتاد الصلب «سكاي كوماندر» وبرمجيات «سكاي تراكس» المسجلة. وبذلك، فقد أصبحت دبي أيضاً المدينة الأولى في العالم التي تمتلك نظام تشغيل متكامل المهام لجهة إدارة حركة الطائرات من دون طيار، في حين تعمل الشركة، على سلسلة من المشاريع البارزة في الإمارات ونيوزيلندا، وإيطاليا، وفنلندا، وإسبانيا، والهند.

نمو كبير

ويثبت النمو الحالي والتوقعات المستقبلية للسوق جدوى توسع «استرا يو تي ام» في أوروبا وأمريكا الجنوبية. حيث يقدر تقرير صدر في يناير 2022 عن مؤسسة «أي ريسرتش 360» أن السوق سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.03% ليصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول 2027.

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