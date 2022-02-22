افتتاح هايبرماركت تعاونية أم القيوين مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكدت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة قرب افتتاح هايبرماركت تعاونية أم القيوين، الذي يقع ضمن مشروع المركز التجاري السكني الذي يُعد باكورة فروع تعاونية أم القيوين بإدارة تعاونية الاتحاد في مارس المقبل، وذلك بما يخدم أفراد المجتمع في إمارة أم القيوين، ويسهم في توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لجميع الفئات المجتمعية من سكان وزوار.

جاء ذلك خلال عملية تسليم إدارة الشؤون الإدارية أعمال وتجهيزات مشروع الهايبرماركت الواقع في منطقة السلمة بإمارة أم القيوين للقطاعات والإدارات المعنية إيذاناً بافتتاحه خلال شهر مارس المقبل، وسيتضمن الهايبرماركت أنماطاً جديدة للتسوّق بما يسهم في مواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في إمارة أم القيوين.

تسليم المعدات

وقال محمد جمعة بالرقاد الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية في تعاونية الاتحاد، إن الهايبرماركت يقع ضمن مشروع مركز تجاري سكني يتبع تعاونية أم القيوين وتديره تعاونية الاتحاد، وقامت إدارة الشؤون الإدارية بتسليم جميع التجهيزات اللازمة للإدارات المعنية، والتي شملت أجهزة ومعدات التبريد (المبردات والمجمدات)، وأرفف العرض.

والمخارج والمداخل، وقسم إسعاد المستهلكين، وقسم الفواكه والخضراوات، وموازين الأقسام، والأثاث المكتبي، وتجهيزات المسمكة والمخبز وقسم اللحوم، بالإضافة إلى نقاط البيع وشاشات العرض وغيرها من الأمور الأخرى للمباشرة في التأكد من جاهزية الهايبرماركت للافتتاح القريب.

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